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«Волинь» втратила перемогу над тернопільською «Нивою»

«Волинь» втратила перемогу над тернопільською «Нивою»
«Волинь» двічі пропустила в другій половині гри та втратила перемогу над тернопільською «Нивою» – 2:2.

Матч третього туру чемпіонату України Першої ліги відбувся 1 жовтня на стадіоні «Авангард», - пише ІА Волинські новини.

Вже на 8 хвилині «Волинь» відкрила рахунок у матчі – Чачуа подав зі штрафного, а високий центральний захисник «хрестоносців» Максим Войтіховський замкнув подачу партнера – 1:0.

Уже через 5 хвилин вінгер Євген Протасов продерся крізь захисників та зробив рахунок 2:0.

Лучани мали шанси, щоб зробити рахунок розгромним, але не скористалися ними, тож на перерву команди пішли за рахунку 2:0 на користь господарів.

На 72 хвилині «Нива» відквитала один гол – Леванідов випустив з рук слизький м‘яч, а Кисленко добив його у ворота – 2:1. А на 78 хвилині тернополяни взагалі зрівняли рахунок – Кисленко оформив дубль, замкнувши головою подачу партнера зі штрафного

Наприкінці зустрічі Сімінін міг зрівнювати рахунок, але воротар «Ниви» після його удару перевів м‘яч в стійку.

Тож, матч закінчився нічийним рахунком – 2:2.

Вже невдовзі очікуйте фоторепортаж з матчу на сайті Інформаційного агентства Волинські Новини.

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Теги: спорт, Волинь, Луцьк, футбол
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