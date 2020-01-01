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В аптеках України вже є перша партія вакцин від грипу

В аптеках України вже є перша партія вакцин від грипу
Перша партія у 30 360 доз вакцини «Джісі Флю» (Південна Корея) пройшла лабораторний контроль і від сьогодні, 2 жовтня, доступна у продажу.

Також до України вже завезли 45 000 доз трьохвалентної вакцини «Інфлувак» (Нідерланди). Після лабораторного контролю вона надійде у продаж, - інформує Центр громадського здоров’я України.

Інформують, що чотирьохвалентна вакцина «Ваксігрип Тетра» (Франція) буде в продажу орієнтовно через два тижні.

Трьохвалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які циркулюватимуть у Північній півкулі цього епідсезону, чотирьохвалентна — від чотирьох.

Минулого епідсезону від ускладнень грипу в Україні померла 71 людина, на грип та ГРВІ перехворіли 4,9 млн людей (12,9% населення), 63% з яких — діти віком до 17 років.


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Теги: вакцина, грип, Україна
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