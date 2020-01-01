В аптеках України вже є перша партія вакцин від грипу

Перша партія у 30 360 доз вакцини «Джісі Флю» (Південна Корея) пройшла лабораторний контроль і від сьогодні, 2 жовтня, доступна у продажу.Також до України вже завезли 45 000 доз трьохвалентної вакцини «Інфлувак» (Нідерланди). Після лабораторного контролю вона надійде у продаж, - інформує Центр громадського здоров’я України.Інформують, що чотирьохвалентна вакцина «Ваксігрип Тетра» (Франція) буде в продажу орієнтовно через два тижні.Трьохвалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які циркулюватимуть у Північній півкулі цього епідсезону, чотирьохвалентна — від чотирьох.Минулого епідсезону від ускладнень грипу в Україні померла 71 людина, на грип та ГРВІ перехворіли 4,9 млн людей (12,9% населення), 63% з яких — діти віком до 17 років.