В аптеках України вже є перша партія вакцин від грипу
Сьогодні, 16:18
Перша партія у 30 360 доз вакцини «Джісі Флю» (Південна Корея) пройшла лабораторний контроль і від сьогодні, 2 жовтня, доступна у продажу.
Також до України вже завезли 45 000 доз трьохвалентної вакцини «Інфлувак» (Нідерланди). Після лабораторного контролю вона надійде у продаж, - інформує Центр громадського здоров’я України.
Інформують, що чотирьохвалентна вакцина «Ваксігрип Тетра» (Франція) буде в продажу орієнтовно через два тижні.
Трьохвалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які циркулюватимуть у Північній півкулі цього епідсезону, чотирьохвалентна — від чотирьох.
Минулого епідсезону від ускладнень грипу в Україні померла 71 людина, на грип та ГРВІ перехворіли 4,9 млн людей (12,9% населення), 63% з яких — діти віком до 17 років.
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Також до України вже завезли 45 000 доз трьохвалентної вакцини «Інфлувак» (Нідерланди). Після лабораторного контролю вона надійде у продаж, - інформує Центр громадського здоров’я України.
Інформують, що чотирьохвалентна вакцина «Ваксігрип Тетра» (Франція) буде в продажу орієнтовно через два тижні.
Трьохвалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які циркулюватимуть у Північній півкулі цього епідсезону, чотирьохвалентна — від чотирьох.
Минулого епідсезону від ускладнень грипу в Україні померла 71 людина, на грип та ГРВІ перехворіли 4,9 млн людей (12,9% населення), 63% з яких — діти віком до 17 років.
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