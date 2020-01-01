Майже 200 000 гривень: учасникам конкурсу на кращу ідею розвитку території біля Луцького замку виплатять премії





Про це йдеться у розпорядженні виновувача повноважень міського голови Григорія Пустовіта.



Згідно з кошторисом видатків на преміювання переможців конкурсу премії отримають:





- Лисак Мар’яна Миколаївна 75 000;

- Ольга Андрейчин, Юрій Андрейчин 50 000;

- Осадча Анна Миколаївна 25 000.



Окрім того, премії отримають і наступні учасники конкурсу:



- Лисак Мар’яна Миколаївна 8 330;

- Ольга Андрейчин, Юрій Андрейчин 8 330;

- Осадча Анна Миколаївна 8 330;

- Авторський колектив: Яручик Людмила Олександрівна, Турук Діана Адамівна, Склярова Інеса Володимирівна 8 330;

- Авторський колектив: Пелещак Марина Іванівна, Пелещак Поліна Іванівна, Андрущак Назарій Васильович 8 330;

- Вітинська Анастасія Вадимівна 8 330.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учасникам Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу концепцію розвитку території, прилеглої до Луцького замку виплатять грошові премії.Про це йдеться у розпорядженні виновувача повноважень міського головиЗгідно з кошторисом видатків на преміювання переможців конкурсу премії отримають:- Лисак Мар’яна Миколаївна 75 000;- Ольга Андрейчин, Юрій Андрейчин 50 000;- Осадча Анна Миколаївна 25 000.Окрім того, премії отримають і наступні учасники конкурсу:- Лисак Мар’яна Миколаївна 8 330;- Ольга Андрейчин, Юрій Андрейчин 8 330;- Осадча Анна Миколаївна 8 330;- Авторський колектив: Яручик Людмила Олександрівна, Турук Діана Адамівна, Склярова Інеса Володимирівна 8 330;- Авторський колектив: Пелещак Марина Іванівна, Пелещак Поліна Іванівна, Андрущак Назарій Васильович 8 330;- Вітинська Анастасія Вадимівна 8 330.

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