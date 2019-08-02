У Луцьку розшукали 8-річного хлопчика, який цілу ніч блукав вулицями міста

8-річного хлопчика, який загубився в Луцьку, передали матері.Дитину виявили працівники управління карного розшуку сьогодні вранці, 5 жовтня, у центрі Луцька, - інформує пресслужба поліціє Волинської області.Хлопець розказав, що проживає в Зміїнці, а його забрав до себе батько, який з ним, його мамою та двома сестрами разом не проживає.Однак учора ввечері батько відійшов, і школяр загубився. Цілу ніч блукав він вулицями Луцька, поки вранці його не знайшли поліцейські.Через півгодини правоохоронці встановили особи батька та матері хлопця, ще через певний час жінка приїхала в управління поліції і забрала сина. На той момент його нагодували, відігріли та провели з ним виховну розмову. З’ясувалось, що школяр хоче стати поліцейським, однак його батько має інші плани на сина та навчає його поганим справам, як-от, крадіжкам.З батьком правоохоронці проведуть бесіду і притягнуть його до адміністративної відповідальності за неналежне виховання.