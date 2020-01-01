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У школі на Волині встановили меморіальну дошку загиблому на Сході Герою. ФОТО

У школі на Волині встановили меморіальну дошку загиблому на Сході Герою. ФОТО
3 жовтня в селі Мизове відбулось відкриття меморіальної дошки загиблому Тишику Юрію Анатолійовичу. Дошку встановили на приміщенні ЗОШ І-ІІІ ступеня села Мизове.

Захід відбувся за участі селищного голови Володимира Семенюка, начальника гуманітарного відділу селищної ради Валентини Яриніч, начальника відділення Старовижівського військомату майора Володимира Бідзюри, в.о. староти с. Мизове Тетяни Сарапін, учасників АТО (ООС), духовенства та громади села, йдеться на сайті Старовижівської селищної ради.

Присутні вшанували пам’ять Юрія Тишика та всіх воїнів, загиблих у боротьбі за свободу і цілісність нашої держави, хвилиною мовчання.

Після завершення заходу представники влади та родина відвідали могилу Юрія Тишику на цвинтарі села Мизове.

Нагадаємо, Юрій Тишик загинув в зоні проведення Операції Об'єднаних сил 6 жовтня 2019 року.

У школі на Волині встановили меморіальну дошку загиблому на Сході Герою. ФОТО
У школі на Волині встановили меморіальну дошку загиблому на Сході Герою. ФОТО
У школі на Волині встановили меморіальну дошку загиблому на Сході Герою. ФОТО


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Теги: Старовижівський район, меморіальна дошка, воїн АТО
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