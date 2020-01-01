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У Луцьку «жек» судиться з мешканцями будинку через борги. ВІДЕО

У Луцьку «жек» судиться з мешканцями будинку через борги. ВІДЕО
Житлово-комунальне підприємство №3 у Луцьку подало до суду на жильців через несплату за утримання будинку.

Про це розповів мешканець будинку на вулиці Євгена Сверстюка, 17 Віктор Матрунчик, - пише Суспільне.

Зі слів чоловіка, "жек" судиться з ним і ще двома сусідами, які боргують за утримання будинку. Чоловік живе у цьому будинку із 1982-го року, а не платить з тієї причини, що, на його думку, ЖКП нічого не робить.

Директор луцького житлово-комунального підприємства №3 Руслан Юлдашев каже, що загальний борг мешканців перед "жеком" понад 19 тисяч гривень.

З його слів, за останні сім років у будинку виконали 43 види робіт. Оскільки жителі цього будинку не шукають собі іншого управителя, директор ЖКП має право подати на них в суд за борги, тому й скористався цим правом.
У Луцьку «жек» судиться з мешканцями будинку через борги. ВІДЕО

Мешканка цього ж будинку Тамара Бролінська не сплачує за утримання четвертий рік. Жінка каже, що жителі самі прибирають вулицю та під'їзд

"Будинок був такий обдертий, що було страшно дивитися. Ми зібрали гроші, зробили прибудинкову територію. Я з того часу перестала платити", - говорить мешканка.

"Будинок старий, чотирьохквартирний, мешканці тут ОСББ не створили. У будинку тече дах, немає вимощення, через це у помешканні утворюється грибок", - розповідає донька однієї з власниць квартири Олена Петренюк-Радобенко.

85-річна Раїса Чан-Сун (власниця квартири №4) розповіла, що декілька років у неї був борг, який сплатила, але після цього, зі слів жінки, ЖКП не почав латати дах і усувати причину появи вологи. Про те, що "жек" стягнув з неї борг у 2,5 тисячі гривень жінка дізналась, коли пішла отримувати пенсію.
У Луцьку «жек» судиться з мешканцями будинку через борги. ВІДЕО

Щоб довести свої права у суді мешканцям будинку потрібно збирати докази бездіяльності житлово-комунального підприємства, - радить адвокат Олег Стецюк. Треба витребувати інформацію із "жеку", що за ці останні роки було зроблено з капітального ремонту. Також можна провести обстеження, чи дійсно ці роботи були проведені, чи ні, - каже адвокат.

Зі слів Олега Стецюка, якщо мешканці вважають неналежною роботу житлово-комунального підприємства, співвласникам хоча б трьох квартир потрібно складати акти претензій і направляти до ЖКП, щоб робили перерахунок.

Нагадаємо, у травні 2019 року в Україні ввели штраф за несвоєчасну оплату комунальних послуг.


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Теги: жек, суд, мешканці, Луцьк
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