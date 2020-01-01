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У будинку волинянина під час обшуку знайшли незаконну зброю та набої. ФОТО

У будинку волинянина під час обшуку знайшли незаконну зброю та набої. ФОТО
В будинку жителя Любешівського району правоохоронці виявили незареєстровану зброю та набої.

6 жовтня оперативні співробітники Луцького прикордонного загону спільно з представниками Національної поліції обшукали помешкання жителя прикордоння, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Оперативники мали інформацію про можливу причетність мешканця с. Лобна до протиправної діяльності, а результати санкціонованого обшуку - підтвердили наявність в діях чоловіка ознак кримінального правопорушення.

Так, під час обшуку в будинку волинянина виявили перероблену мисливську рушницю 12-го калібру без маркувань, набої до мисливської зброї у кількості 21 штука, дріб, капсулі та пластикову ємність з речовиною, зовні схожою на порох.

Знайдені предмети поліцейські вилучили та направили на експертизу.

За цим фактом прикордонники направили до Національної поліції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 ККУ «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

У будинку волинянина під час обшуку знайшли незаконну зброю та набої. ФОТО
У будинку волинянина під час обшуку знайшли незаконну зброю та набої. ФОТО

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Теги: Любешівський район, незаконна зброя
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