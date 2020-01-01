У будинку волинянина під час обшуку знайшли незаконну зброю та набої. ФОТО





6 жовтня оперативні співробітники Луцького прикордонного загону спільно з представниками Національної поліції обшукали помешкання жителя прикордоння,



Оперативники мали інформацію про можливу причетність мешканця с. Лобна до протиправної діяльності, а результати санкціонованого обшуку - підтвердили наявність в діях чоловіка ознак кримінального правопорушення.



Так, під час обшуку в будинку волинянина виявили перероблену мисливську рушницю 12-го калібру без маркувань, набої до мисливської зброї у кількості 21 штука, дріб, капсулі та пластикову ємність з речовиною, зовні схожою на порох.



Знайдені предмети поліцейські вилучили та направили на експертизу.



За цим фактом прикордонники направили до Національної поліції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 ККУ «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В будинку жителя Любешівського району правоохоронці виявили незареєстровану зброю та набої.6 жовтня оперативні співробітники Луцького прикордонного загону спільно з представниками Національної поліції обшукали помешкання жителя прикордоння, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.Оперативники мали інформацію про можливу причетність мешканця с. Лобна до протиправної діяльності, а результати санкціонованого обшуку - підтвердили наявність в діях чоловіка ознак кримінального правопорушення.Так, під час обшуку в будинку волинянина виявили перероблену мисливську рушницю 12-го калібру без маркувань, набої до мисливської зброї у кількості 21 штука, дріб, капсулі та пластикову ємність з речовиною, зовні схожою на порох.Знайдені предмети поліцейські вилучили та направили на експертизу.За цим фактом прикордонники направили до Національної поліції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 ККУ «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

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