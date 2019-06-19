На Волині горіли житловий будинок і дерев’яна дровітня
Сьогодні, 10:03
В селі Підлісся Любомльського району 7 жовтня горіла дерев’яна дровітня.
О 14:55 горіння ліквідували рятувальники. Пожежа, що, за попередніми даними, трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем невстановлених осіб, знищила покрівлю дровітні, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Ще одну пожежу в цегляному житловому будинку у селищі Олика Ківерцівського району ліквідували працівники місцевих пожежних охорон смт Олика і смт Цумань та рятівники 6-ї Державної пожежно-рятувальнї частини м. Ківерці.
Повідомлення про загорання надійшло до Служби «101» о 18:00. Пожежу локалізували о 18:33, а ліквідували о 18:40. Причину встановлюють.
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О 14:55 горіння ліквідували рятувальники. Пожежа, що, за попередніми даними, трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем невстановлених осіб, знищила покрівлю дровітні, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Ще одну пожежу в цегляному житловому будинку у селищі Олика Ківерцівського району ліквідували працівники місцевих пожежних охорон смт Олика і смт Цумань та рятівники 6-ї Державної пожежно-рятувальнї частини м. Ківерці.
Повідомлення про загорання надійшло до Служби «101» о 18:00. Пожежу локалізували о 18:33, а ліквідували о 18:40. Причину встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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