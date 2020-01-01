На Волині чоловік через ревнощі жорстоко вбив свою дружину





Учора ввечері до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла жінки з забійними множинними ранами обличчя й голови. Виявили її в одному з сіл Рожищенського району на території власного домоволодіння у погребі,



На місце події виїхала слідчо-оперативна група Рожищенського відділення поліції та працівники управління карного розшуку ГУНП.



Правоохоронці встановили, що до нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілої, причетний її 41-річний чоловік.



Як виявилось, прийшовши додому, той застав жінку з сусідом. Спочатку він наніс тілесні ушкодження сусідові та вигнав його. Потому на ґрунті ревнощів завдав тяжких тілесних ушкоджень дружині, від яких вона, ймовірно, й померла. Остаточну причину визначить експертиза.



Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Нині чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває досудове розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенському районі затримали чоловіка, який вбив свою дружину на ґрунті ревнощів.Учора ввечері до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла жінки з забійними множинними ранами обличчя й голови. Виявили її в одному з сіл Рожищенського району на території власного домоволодіння у погребі, повідомля є сектор комунікації поліції Волині.На місце події виїхала слідчо-оперативна група Рожищенського відділення поліції та працівники управління карного розшуку ГУНП.Правоохоронці встановили, що до нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілої, причетний її 41-річний чоловік.Як виявилось, прийшовши додому, той застав жінку з сусідом. Спочатку він наніс тілесні ушкодження сусідові та вигнав його. Потому на ґрунті ревнощів завдав тяжких тілесних ушкоджень дружині, від яких вона, ймовірно, й померла. Остаточну причину визначить експертиза.Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Нині чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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