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На Волині чоловік через ревнощі жорстоко вбив свою дружину

На Волині чоловік через ревнощі жорстоко вбив свою дружину
У Рожищенському районі затримали чоловіка, який вбив свою дружину на ґрунті ревнощів.

Учора ввечері до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла жінки з забійними множинними ранами обличчя й голови. Виявили її в одному з сіл Рожищенського району на території власного домоволодіння у погребі, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Рожищенського відділення поліції та працівники управління карного розшуку ГУНП.

Правоохоронці встановили, що до нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілої, причетний її 41-річний чоловік.

Як виявилось, прийшовши додому, той застав жінку з сусідом. Спочатку він наніс тілесні ушкодження сусідові та вигнав його. Потому на ґрунті ревнощів завдав тяжких тілесних ушкоджень дружині, від яких вона, ймовірно, й померла. Остаточну причину визначить експертиза.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Нині чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває досудове розслідування.


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Теги: Волинь, вбивство, ревнощі
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