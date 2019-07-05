Три машини овочів: небайдужі волиняни передали городину для пацієнтів госпіталю ветеранів війни

Жителі 12 сіл області діляться овочами з пацієнтами обласного госпіталю ветеранів війни. До такої благодійної ініціативи у волинських громадах долучаються не вперше.Про це розповів Суспільному працівник сільради Боратинської ОТГВолинський обласний госпіталь ветеранів війни розрахований на 210 ліжок, в період карантину завантажений на половину, каже директоркаОвочі від волонтерів тут отримують щороку. Раніше ініціатива йшла більше від громад, нині більше від пацієнтів медзакладу.Атовецьз Камінь-Каширського району. Чоловік лікується в госпіталі періодично. Розповідає: харчування змінилося. Зараз трошки гірше, мало м’яса в порціях.До медичної реформи, до 1 квітня, харчування у госпіталі фінансувалося відповідно до постанови Кабінету Міністрів "Про збільшення норм грошових витрат на харчування і медикаменти в закладах для ветеранів війни". Коли вступив в дію закон про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, там ніяких привілей ні для ветеранів, ні для чорнобильців не прописано абсолютно, - каже директорка госпіталю.Позиція НСЗУ з цього приводу така, що всі однакові. Тепер ветерани можуть лікуватися в будь-якій лікарні. Тетяна Масікова каже: "Обіцяли підтримку, але бачу, що її не буде. Тому хлопці самі собі заготовляють харчі, щоб ми більше, можливо, витратили на якесь м'ясо, менше на овочі".Щороку передає пацієнтам лікарні те, що виростила на власному городі пенсіонерка. Цього разу ділиться картоплею. Селяни залишають городину поблизу своїх обійсть. Овочі забирають працівники комунального підприємства громади. Водійкаже, що везе 20 сіток з буряками, морквою та цибулею. По селах Боратинської ОТГ овочі збирають трьома машинами.Завідувачка складу волинського госпіталю ветеранів війнирозказує, що 4 тонни картоплі цієї осені до медустанови привезли благодійники. Є на складі 14 кілограмів часнику та інша городина. Скільки загалом овочів передали небайдужі волиняни цього року до госпіталю, тут ще не рахували.