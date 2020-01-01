Багатоповерхівки, промзони та інфраструктура: у Луцьку обговорили новий генплан міста





Востаннє генплан ухвалювали у 2009 році, - розповів Веніамін Туз.



Веніамін Туз каже, що місто розбудовується, тому зміни у ньому необхідні. У новому варіанті генплану визначили, що центральна частина Луцька буде формуватися в європейському масштабі - розростися шляхом концентрації будівель, але не багатоповерхівок.



"У місті багато промислових зон, які себе вичерпали, підприємства зупинилися. Ці ділянки цікаві інвесторам, як територія для будівництва житла. Щоб реалізувати увесь потенціал обласного центру потрібно затвердити новий генеральний план міста", - каже Веніамін Туз.



"Генеральний план – це документ про перспективу розвитку міста", - говорить луцький архітектор Андрош Бідзіля.



Каже, з новим документом ознайомився: "У ньому я не бачу розвитку міста, а є тільки те, що є. Немає перспективи, як буде розвиватися культура, інфраструктура, освіта, промисловість?"



Очікування лучан, які прийшли на громадські слухання, від нового генплану міста різні. Лучанин Павло Сачук хоче почути рішення щодо ставків у районі Кічкарівки. Чоловіка цікавить, чи буде там забудова, чи ні. Також готовий внести свої пропозиції з облаштування луцького парку. Ігор Несінковський живе на території парку 900-річчя, прийшов, щоб знати чи будуть землі відчужувати та на якій підставі.



"Озвучені пропозиції під час слухань вивчатимуть, конструктивні врахують", - розповів начальник управління містобудування та архітектури Луцької міськради Веніамін Туз.



Далі документ розгляне обласна містобудівна рада, потім він пройде експертизу. Лише тоді, генплан розглядатимуть на сесії міськради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку громадськість обговорила створення нового генерального плану міста.Востаннє генплан ухвалювали у 2009 році, - розповів Суспільному начальник управління містобудування та архітектури Луцької міськрадиВеніамін Туз каже, що місто розбудовується, тому зміни у ньому необхідні. У новому варіанті генплану визначили, що центральна частина Луцька буде формуватися в європейському масштабі - розростися шляхом концентрації будівель, але не багатоповерхівок."У місті багато промислових зон, які себе вичерпали, підприємства зупинилися. Ці ділянки цікаві інвесторам, як територія для будівництва житла. Щоб реалізувати увесь потенціал обласного центру потрібно затвердити новий генеральний план міста", - каже Веніамін Туз."Генеральний план – це документ про перспективу розвитку міста", - говорить луцький архітекторКаже, з новим документом ознайомився: "У ньому я не бачу розвитку міста, а є тільки те, що є. Немає перспективи, як буде розвиватися культура, інфраструктура, освіта, промисловість?"Очікування лучан, які прийшли на громадські слухання, від нового генплану міста різні. Лучанинхоче почути рішення щодо ставків у районі Кічкарівки. Чоловіка цікавить, чи буде там забудова, чи ні. Також готовий внести свої пропозиції з облаштування луцького парку.живе на території парку 900-річчя, прийшов, щоб знати чи будуть землі відчужувати та на якій підставі."Озвучені пропозиції під час слухань вивчатимуть, конструктивні врахують", - розповів начальник управління містобудування та архітектури Луцької міськради Веніамін Туз.Далі документ розгляне обласна містобудівна рада, потім він пройде експертизу. Лише тоді, генплан розглядатимуть на сесії міськради.

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