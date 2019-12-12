Взяли під варту волинянина, який розбещував 14-річного підлітка

38-річного жителя Нововолинська, підозрюваного у розбещенні неповнолітнього, взяли під варту.Нагадаємо, що вдень 4 жовтня раніше судимий за крадіжки чоловік вчинив розпусні дії щодо 14-річного підлітка, - інформує Волинська обласна прокуратура.Йому повідомили про підозру у вчиненні цього злочину і найближчих 60 днів підозрюваний перебуватиме під вартою.У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.згідно із санкцією ч.1 ст. 156 Кримінального кодексу України, вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.