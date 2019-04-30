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Волинські школярі зібрали допомогу для дітей, які залишилися без батьківського піклування. ФОТО

Волинські школярі зібрали допомогу для дітей, які залишилися без батьківського піклування. ФОТО
14 жовтня християни відзначатимуть одне з найважливіших свят у році - Покрову Пресвятої Богородиці. А великі релігійні свята завжди є приводом для кожного задуматися над своїм життям та вчинками, поштовхом творити добро.

Наближення Святої Покрови в школі села Лище спонукало до здійснення доброї справи, інформують на сайті Підгайцівської громади.

Такою справою стала благодійна акція допомоги вихованцям Волинського обласного спеціалізованого будинку дитини. Тут перебувають діти від народження до чотирьох років, які залишилися без батьківського піклування.

Акція «Добра багато не буває» зі збору найнеобхідніших овочів об’єднала учнів 1-10 класів, вчителів, батьків школярів та працівників ЗОШ I-III ступенів села Лище. Для потреб малюків з непростою долею зібрали та передали картоплю, моркву, буряк, цибулю, часник.

«Це наш перший досвід співпраці з будинком дитини. Плануємо співпрацювати й надалі. Дякую усім учасникам акції за дружню роботу. Ця маленька робота має велике значення!», - зазначила заступник директора з виховної роботи ЗОШ I-III ступенів села Лище Наталя Сікора.

Волинські школярі зібрали допомогу для дітей, які залишилися без батьківського піклування. ФОТО
Волинські школярі зібрали допомогу для дітей, які залишилися без батьківського піклування. ФОТО
Волинські школярі зібрали допомогу для дітей, які залишилися без батьківського піклування. ФОТО
Волинські школярі зібрали допомогу для дітей, які залишилися без батьківського піклування. ФОТО


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Теги: Лище, школярі, допомога, будинок дитини, городина
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