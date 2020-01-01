вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Прикордонника Луцького загону, якого спіймали на хабарі, взяли під варту

Прикордонника Луцького загону, якого спіймали на хабарі, взяли під варту
За клопотанням військової прокуратури Луцького гарнізону Личаківський райсуд м. Львова застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці до молодшого інспектора прикордонної служби одного з відділів прикордонної служби Луцького прикордонного загону. Прикордонник підозрюється у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Як альтернативу, суд визначив йому можливість внесення застави – понад 42 тис грн.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури Західного регіону.

За даними слідства, хабар у розмірі 800 доларів США призначався військовослужбовцю за сприяння у незаконному переміщенні підакцизних товарів – тютюнових виробів, поза пунктами пропуску через державний кордон з Республіки Білорусь на територію України. Йдеться про надання інформації про час та місце розміщення прикордонних нарядів.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою Луцького гарнізону, досудове розслідування – Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Львові, та оперативний супровід – відділом «К» Управління СБУ у Волинській області, відділом внутрішньої та власної безпеки по Луцькому прикордонному загоні ГВВБ «Захід» Держприкордонслужби України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабар, прикордонник, Луцький загін
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині розшукали зниклого підлітка
Сьогодні, 11:31
Видавав себе за пішохода: у Луцьку патрульні вночі зловили п’яного водія
Сьогодні, 11:16
Прикордонника Луцького загону, якого спіймали на хабарі, взяли під варту
Сьогодні, 11:00
П’ять смертей і 146 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:55
Скульптура – знищена: знайшли кликуна, якого нещодавно викрали в Старому місті
Сьогодні, 10:38
Схожі новини
Прикордонника Луцького загону зловили на хабарі у 2000 доларів. ФОТО Прикордонника Луцького загону зловили на хабарі у 2000 доларів. ФОТО
09 жовтень, 12:36
Хотів раніше повернутися з відрядження: луцького прикордонника судитимуть за хабар Хотів раніше повернутися з відрядження: луцького прикордонника судитимуть за хабар
31 липень, 10:25
Судитимуть прикордонника Луцького загону, якого викрили на хабарі Судитимуть прикордонника Луцького загону, якого викрили на хабарі
29 липень, 14:16
На Волині на хабарі викрили прикордонника. ФОТО На Волині на хабарі викрили прикордонника. ФОТО
04 червень, 12:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині на дорозі загинув 26-річний хлопець
Сьогодні, 12:06
 0
Тварину від смерті врятували люди: у Луцькому зоопарку – новий червонокнижний мешканець
Сьогодні, 12:05
 0
Ректор ВНУ імені Лесі Українки повідомив, чи переходить виш на дистанційне навчання
Сьогодні, 11:42
 0
На Волині розшукали зниклого підлітка
Сьогодні, 11:31
 0
Видавав себе за пішохода: у Луцьку патрульні вночі зловили п’яного водія
Сьогодні, 11:16
 0
Медіа
відео
1/8