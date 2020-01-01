Прикордонника Луцького загону, якого спіймали на хабарі, взяли під варту
Сьогодні, 11:00
За клопотанням військової прокуратури Луцького гарнізону Личаківський райсуд м. Львова застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці до молодшого інспектора прикордонної служби одного з відділів прикордонної служби Луцького прикордонного загону. Прикордонник підозрюється у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Як альтернативу, суд визначив йому можливість внесення застави – понад 42 тис грн.
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури Західного регіону.
За даними слідства, хабар у розмірі 800 доларів США призначався військовослужбовцю за сприяння у незаконному переміщенні підакцизних товарів – тютюнових виробів, поза пунктами пропуску через державний кордон з Республіки Білорусь на територію України. Йдеться про надання інформації про час та місце розміщення прикордонних нарядів.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою Луцького гарнізону, досудове розслідування – Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Львові, та оперативний супровід – відділом «К» Управління СБУ у Волинській області, відділом внутрішньої та власної безпеки по Луцькому прикордонному загоні ГВВБ «Захід» Держприкордонслужби України.
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Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури Західного регіону.
За даними слідства, хабар у розмірі 800 доларів США призначався військовослужбовцю за сприяння у незаконному переміщенні підакцизних товарів – тютюнових виробів, поза пунктами пропуску через державний кордон з Республіки Білорусь на територію України. Йдеться про надання інформації про час та місце розміщення прикордонних нарядів.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою Луцького гарнізону, досудове розслідування – Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Львові, та оперативний супровід – відділом «К» Управління СБУ у Волинській області, відділом внутрішньої та власної безпеки по Луцькому прикордонному загоні ГВВБ «Захід» Держприкордонслужби України.
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