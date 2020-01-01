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Волинські волейболістки перемогли на чемпіонаті України

Волинські волейболістки перемогли на чемпіонаті України
8-10 жовтня в Запоріжжі тривав третій тур чемпіонату України з волейболу жіночої Суперліги, де виступала і волинська команда.

Про це повідомляє Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

На змаганнях волинська команда «Волинь-Університет-ОДЮСШ» зіграла з запорізькою командою «Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ», з рахунком 0:3 (9:25, 22:25, 20:25). Перемогу команда Волині здобула у грі з командою міста Дніпро «Аланта» з рахунком 3:1 (23:25, 25:23, 25:19,25:20).

За підсумками трьох турів команда «Волинь-Університет-ОДЮСШ» посідає перше місце.

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Теги: волейбол, Волинь, Чемпіонат України, Запоріжжя
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