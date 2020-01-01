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Волинські школярі підуть на канікули раніше, – Погуляйко

Волинські школярі підуть на канікули раніше, – Погуляйко
У школах Волині передбачили запровадження канікул з 15 по 30 жовтня.

Про це у facebook повідомив голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко.

"У школах Волині уже передбачені канікули із 15 жовтня по 30 жовтня. Після канікул регіональні комісії ТЕБ та НС і місцева влада будуть вирішувати питання щодо переходу навчальних закладів на дистанційне навчання у разі необхідності", - зазначив Юрій Погуляйко.

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Теги: канікули, школа, коронавірус
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