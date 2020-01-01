Волинські школярі підуть на канікули раніше, – Погуляйко





Про це у Юрій Погуляйко.



"У школах Волині уже передбачені канікули із 15 жовтня по 30 жовтня. Після канікул регіональні комісії ТЕБ та НС і місцева влада будуть вирішувати питання щодо переходу навчальних закладів на дистанційне навчання у разі необхідності", - зазначив Юрій Погуляйко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У школах Волині передбачили запровадження канікул з 15 по 30 жовтня.Про це у facebook повідомив голова Волинської облдержадміністрації"У школах Волині уже передбачені канікули із 15 жовтня по 30 жовтня. Після канікул регіональні комісії ТЕБ та НС і місцева влада будуть вирішувати питання щодо переходу навчальних закладів на дистанційне навчання у разі необхідності", - зазначив Юрій Погуляйко.

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