У Луцьку хочуть змінити маршрут одного з тролейбусів

У Луцьку планують змінити маршрут тролейбуса №2, назвавши його "Новий ринок – Карбишева – Новий ринок".Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.Прогнозують, що пасажири отримають тролейбусне сполучення від Нового ринку з центральною частиною міста та 40-м кварталом, адже до таких змін можливо було лише доїхати в одному напрямку - до ринку, після змін — до ринку і в зворотньому напрямку.Пропонують визначити зупинку громадського транспорту "Новий ринок 2", що дозволить розвантажити під час обідніх перерв місце відстою поблизу "СКФ "Україна". На сьогодні відстій здійснюють 14 тролейбусів маршрутів № 1 та № 2.