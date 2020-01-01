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У Луцьку хочуть змінити маршрут одного з тролейбусів

У Луцьку хочуть змінити маршрут одного з тролейбусів
У Луцьку планують змінити маршрут тролейбуса №2, назвавши його "Новий ринок – Карбишева – Новий ринок".

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.

Прогнозують, що пасажири отримають тролейбусне сполучення від Нового ринку з центральною частиною міста та 40-м кварталом, адже до таких змін можливо було лише доїхати в одному напрямку - до ринку, після змін — до ринку і в зворотньому напрямку.

Пропонують визначити зупинку громадського транспорту "Новий ринок 2", що дозволить розвантажити під час обідніх перерв місце відстою поблизу "СКФ "Україна". На сьогодні відстій здійснюють 14 тролейбусів маршрутів № 1 та № 2.



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Теги: тролейбуси, Луцьк
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Коментарі 1
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Немає НІЯКОГО "нового ринку" є вологі мрії недомерка - Поліщучка - маріонетки Палиці! "Хочуть", чи "Ігорьку приспічило"?
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