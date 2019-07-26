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На Волині горів житловий будинок. ФОТО

На Волині горів житловий будинок. ФОТО
У місті Володимир-Волинський сталася пожежа у одному із житлових будинків.

Про це повідомляє БУГ, посилаючись на повідомлення вогнеборців.

Пожежа сталася 13 жовтня на вулиці Гулевичівни.

Загоряння ліквідували швидко після виклику пожежники ДПРЧ-7.

Причина загоряння – порушення правил безпеки при експлуатації теплогенеруючих агрегатів. Загиблих та травмованих немає.

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Теги: Волинь, Володимир-Волинський, пожежа
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