На Волині горів житловий будинок. ФОТО





Про це повідомляє



Пожежа сталася 13 жовтня на вулиці Гулевичівни.



Загоряння ліквідували швидко після виклику пожежники ДПРЧ-7.



Причина загоряння – порушення правил безпеки при експлуатації теплогенеруючих агрегатів. Загиблих та травмованих немає.

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