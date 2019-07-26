На Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 22:59
У місті Володимир-Волинський сталася пожежа у одному із житлових будинків.
Про це повідомляє БУГ, посилаючись на повідомлення вогнеборців.
Пожежа сталася 13 жовтня на вулиці Гулевичівни.
Загоряння ліквідували швидко після виклику пожежники ДПРЧ-7.
Причина загоряння – порушення правил безпеки при експлуатації теплогенеруючих агрегатів. Загиблих та травмованих немає.
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Про це повідомляє БУГ, посилаючись на повідомлення вогнеборців.
Пожежа сталася 13 жовтня на вулиці Гулевичівни.
Загоряння ліквідували швидко після виклику пожежники ДПРЧ-7.
Причина загоряння – порушення правил безпеки при експлуатації теплогенеруючих агрегатів. Загиблих та травмованих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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