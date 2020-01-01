Чотири смерті та 185 нових випадків: яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:28
За останню добу на Волині зареєстрували 185 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало – 207 осіб. Чотири випадки хвороби завершилися летально (м. Луцьк – 3, Володимир-Волинський район – 1).
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки захворювання виявили: м. Луцьк – 41, Луцький район – 13, м. Нововолинськ – 21, Володимир – Волинський район – 17, Горохівський район – 13, Іваничівський район – 2, Камінь-Кашинський район – 11, Ківерцівський район – 20, Ковельський район – 11, Локачинський район – 6, Любомльський район – 4, Любешівський район – 4, Маневицький район – 7, Ратнівський район – 3, Рожищенський район – 5, Старовижівський район – 5, Турійський район – 2.
Загалом станом на 14 жовтня в області зареєстрували 10140 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 597 у дітей та 1077 у медичних працівників. Одужало 6124 особи, з них 385 дітей та 748 медичних працівників. 211 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 2637 (в т. ч. 63 летальних)
• Луцький район – 964 (в т. ч. 16 летальних)
• м. Нововолинськ – 806 (в т. ч. 16 летальних)
• Володимир-Волинський район – 839 (в т. ч. 9 летальних)
• Горохівський район – 460 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 217 (в т. ч. 6 летальних)
• Камінь-Каширський район – 394 (в т. ч. 11 летальних)
• Ківерцівський район – 1001 ( в т. ч. 16 летальних)
• Ковельський район – 739 (в т. ч. 22 летальних)
• Локачинський район – 108
• Любомльський район – 199 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –319 (в т. ч. 6 летальних)
• Маневицький район – 481 ( в т. ч. 14 летальних)
• Ратнівський район – 317 (в т.ч. 10 летальних)
• Рожищенський район – 242 (в т. ч. 6 летальних)
• Старовижівський район – 137 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 205 ( в т. ч. 2 летальний)
• Шацький район – 80 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 186 повідомлень про підозру на COVID-19. По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 58964 особи. За останню добу обстежили 1081 особу.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки захворювання виявили: м. Луцьк – 41, Луцький район – 13, м. Нововолинськ – 21, Володимир – Волинський район – 17, Горохівський район – 13, Іваничівський район – 2, Камінь-Кашинський район – 11, Ківерцівський район – 20, Ковельський район – 11, Локачинський район – 6, Любомльський район – 4, Любешівський район – 4, Маневицький район – 7, Ратнівський район – 3, Рожищенський район – 5, Старовижівський район – 5, Турійський район – 2.
Загалом станом на 14 жовтня в області зареєстрували 10140 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 597 у дітей та 1077 у медичних працівників. Одужало 6124 особи, з них 385 дітей та 748 медичних працівників. 211 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 2637 (в т. ч. 63 летальних)
• Луцький район – 964 (в т. ч. 16 летальних)
• м. Нововолинськ – 806 (в т. ч. 16 летальних)
• Володимир-Волинський район – 839 (в т. ч. 9 летальних)
• Горохівський район – 460 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 217 (в т. ч. 6 летальних)
• Камінь-Каширський район – 394 (в т. ч. 11 летальних)
• Ківерцівський район – 1001 ( в т. ч. 16 летальних)
• Ковельський район – 739 (в т. ч. 22 летальних)
• Локачинський район – 108
• Любомльський район – 199 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –319 (в т. ч. 6 летальних)
• Маневицький район – 481 ( в т. ч. 14 летальних)
• Ратнівський район – 317 (в т.ч. 10 летальних)
• Рожищенський район – 242 (в т. ч. 6 летальних)
• Старовижівський район – 137 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 205 ( в т. ч. 2 летальний)
• Шацький район – 80 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 186 повідомлень про підозру на COVID-19. По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 58964 особи. За останню добу обстежили 1081 особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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