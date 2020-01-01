Чотири смерті та 185 нових випадків: яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 185 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало – 207 осіб. Чотири випадки хвороби завершилися летально (м. Луцьк – 3, Володимир-Волинський район – 1).Про це повідомляє Волинська ОДА.Нові випадки захворювання виявили: м. Луцьк – 41, Луцький район – 13, м. Нововолинськ – 21, Володимир – Волинський район – 17, Горохівський район – 13, Іваничівський район – 2, Камінь-Кашинський район – 11, Ківерцівський район – 20, Ковельський район – 11, Локачинський район – 6, Любомльський район – 4, Любешівський район – 4, Маневицький район – 7, Ратнівський район – 3, Рожищенський район – 5, Старовижівський район – 5, Турійський район – 2.Загалом станом на 14 жовтня в області зареєстрували 10140 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 597 у дітей та 1077 у медичних працівників. Одужало 6124 особи, з них 385 дітей та 748 медичних працівників. 211 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).Загалом коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 2637 (в т. ч. 63 летальних)• Луцький район – 964 (в т. ч. 16 летальних)• м. Нововолинськ – 806 (в т. ч. 16 летальних)• Володимир-Волинський район – 839 (в т. ч. 9 летальних)• Горохівський район – 460 (в т. ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 217 (в т. ч. 6 летальних)• Камінь-Каширський район – 394 (в т. ч. 11 летальних)• Ківерцівський район – 1001 ( в т. ч. 16 летальних)• Ковельський район – 739 (в т. ч. 22 летальних)• Локачинський район – 108• Любомльський район – 199 (в т. ч. 1 летальний)• Любешівський район –319 (в т. ч. 6 летальних)• Маневицький район – 481 ( в т. ч. 14 летальних)• Ратнівський район – 317 (в т.ч. 10 летальних)• Рожищенський район – 242 (в т. ч. 6 летальних)• Старовижівський район – 137 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 205 ( в т. ч. 2 летальний)• Шацький район – 80 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 186 повідомлень про підозру на COVID-19. По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 58964 особи. За останню добу обстежили 1081 особу.