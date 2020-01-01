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Завтра, 15 жовтня, у центрі Луцька не буде світла

Завтра, 15 жовтня, у центрі Луцька не буде світла
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах, у четвер, 15 жовтня, з 9:00 до 17:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: пр-т. Волі, 3-11, вул. С. Бандери, Бойка, Потапова.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Також з 13:30 до 17:00 відключать електроенергію за такими адресами: вул. Малоомельянівська (частково), пров. 7-й Малоомельянівський, пров. 8-й Малоомельянівський, Лисенка (частково), Тарасова (частково), Садова, пров. Садовий, Балтійська, Західна, Зелена, Педагогічна, Челюскіна, Репіна (частково).

Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

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Теги: Луцьк, відключення, світло
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