Завтра, 15 жовтня, у центрі Луцька не буде світла





Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.



Також з 13:30 до 17:00 відключать електроенергію за такими адресами: вул. Малоомельянівська (частково), пров. 7-й Малоомельянівський, пров. 8-й Малоомельянівський, Лисенка (частково), Тарасова (частково), Садова, пров. Садовий, Балтійська, Західна, Зелена, Педагогічна, Челюскіна, Репіна (частково).



Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах, у четвер, 15 жовтня, з 9:00 до 17:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: пр-т. Волі, 3-11, вул. С. Бандери, Бойка, Потапова.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.Також з 13:30 до 17:00 відключать електроенергію за такими адресами: вул. Малоомельянівська (частково), пров. 7-й Малоомельянівський, пров. 8-й Малоомельянівський, Лисенка (частково), Тарасова (частково), Садова, пров. Садовий, Балтійська, Західна, Зелена, Педагогічна, Челюскіна, Репіна (частково).Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

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