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В українській армії за добу – 71 випадок коронавірусу

В українській армії за добу – 71 випадок коронавірусу
Станом на 14 жовтня у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 914 осіб, за минулу добу зареєстрували 71 новий випадок інфікування.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

«За минулу добу зареєстрували 71 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 28 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування», - йдеться в повідомленні.

На ізоляції перебуває 576 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби - 65 осіб.

Загалом за час пандемії одужала в армії 3001 особа. Зафіксували 11 летальних випадків.

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Теги: коронавірус, армія, ЗСУ
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