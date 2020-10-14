В українській армії за добу – 71 випадок коронавірусу





Про це повідомляє командування



«За минулу добу зареєстрували 71 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 28 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування», - йдеться в повідомленні.



На ізоляції перебуває 576 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби - 65 осіб.



Загалом за час пандемії одужала в армії 3001 особа. Зафіксували 11 летальних випадків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 14 жовтня у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 914 осіб, за минулу добу зареєстрували 71 новий випадок інфікування.Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ «За минулу добу зареєстрували 71 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 28 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування», - йдеться в повідомленні.На ізоляції перебуває 576 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби - 65 осіб.Загалом за час пандемії одужала в армії 3001 особа. Зафіксували 11 летальних випадків.

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