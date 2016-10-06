Працівникам «Луцьктепла» дали майже 3 мільйони на зарплати

Працівникам ДКП «Луцьктепло» виділили 2,8 мільйона гривень на погашення зарплатної заборгованості.Про це йшлося у четвер, 15 жовтня, під час сесії Луцькради.Радник меразазначив, що на сьогодні є велика проблема із несплатою платежів за теплопостачання і гарячу воду лучанами. Виникають ситуації, коли борги сягають 150 тисяч гривень за тепло в одній квартирі.За його словами, якщо із боргами населення потроху розбираються, то зарплатна заборгованість не меншає, а попереду – опалювальний сезон. Відтак, він попросив виділити частину коштів на погашення боргів перед персоналом. Зокрема, йдеться про виділення 2,8 мільйона гривень за рахунок коштів, передбачених на рекультивацію сміттєзвалища у Брищі.Обранці громади таку пропозицію підтримали.