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Працівникам «Луцьктепла» дали майже 3 мільйони на зарплати

Працівникам «Луцьктепла» дали майже 3 мільйони на зарплати
Працівникам ДКП «Луцьктепло» виділили 2,8 мільйона гривень на погашення зарплатної заборгованості.

Про це йшлося у четвер, 15 жовтня, під час сесії Луцькради.

Радник мера Ігор Поліщук зазначив, що на сьогодні є велика проблема із несплатою платежів за теплопостачання і гарячу воду лучанами. Виникають ситуації, коли борги сягають 150 тисяч гривень за тепло в одній квартирі.

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За його словами, якщо із боргами населення потроху розбираються, то зарплатна заборгованість не меншає, а попереду – опалювальний сезон. Відтак, він попросив виділити частину коштів на погашення боргів перед персоналом. Зокрема, йдеться про виділення 2,8 мільйона гривень за рахунок коштів, передбачених на рекультивацію сміттєзвалища у Брищі.

Обранці громади таку пропозицію підтримали.

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Теги: Луцьк, борги, Луцьктепло
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