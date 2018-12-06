На Волині водій-порушник хотів «відмазатися» від патрульних хабарем

Волинянин за хабар хотів відкупитись від поліцейських.Зазначається, що 15 жовтня, по обіді на стаціонарному посту в селі Оконськ Маневицького району патрульні поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху Volvo під керуванням 46-річного волинянина, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Під час перевірки поліцейські з'ясували, що у чоловіка відсутні посвідчення водія та поліса (договору) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.Аби уникнути відповідальності за скоєнне водій пропонував патрульним неправомірну вигоду. Співробітники управління патрульної поліції від грошей відмовилися, а на місце викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала факт хабаря. За порушення правил дорожнього руху поліцейські склали на водія адмінматеріали.За фактом надання неправомірної вигоди поліцейським відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Триває слідство.