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Поліція запевняє, що у Луцьку після 22-ї години не працює жоден нічний клуб. ФОТО

Поліція запевняє, що у Луцьку після 22-ї години не працює жоден нічний клуб. ФОТО
З початку цього тижня поліцейські у Луцьку склали на суб'єктів господарювання ресторанного типу 8 адміністративних протоколів,
які порушили правила карантину.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

Співробітники Луцького відділу поліції з понеділка щовечора проводять профілактичні відпрацювання з метою перевірки харчувальних та розважальних закладів на території обласного центру Волині.

«З моменту посилення карантинних заходів у Луцьку на суб'єктів господарювання ресторанного типу складено 8 адміністративних протоколів за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Станом на сьогодні робота всіх розважальних закладів припинена: заклади харчування, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, працюють виключно до 22 години», - зауважив Юрій Сидорук, заступник начальника Луцького відділу поліції.

Правоохоронці й надалі здійснюватимуть контроль за дотриманням епідеміологічних обмежень в області. На всі повідомлення про порушення карантинних норм співробітники реагуватимуть у відповідності до законодавства. Нагадаємо, що з початку введення в дію карантинних заходів на території області правоохоронці скали понад 1 тис. адміністративних матеріалів та розпочали 4 кримінальних провадження.

За інформацією Волинської ОДА, якщо станом на 15 жовтня зареєстрували 180 нових випадків захворювання на COVID-19, то 16 жовтня таких випадків зареєстрували вже 195.

Поліція запевняє, що у Луцьку після 22-ї години не працює жоден нічний клуб. ФОТО
Поліція запевняє, що у Луцьку після 22-ї години не працює жоден нічний клуб. ФОТО


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Теги: Луцьк, рейди, поліція, нічні клуби
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Коментарі 1
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дехто працює під кришою прокуратури.
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