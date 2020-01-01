Поліція запевняє, що у Луцьку після 22-ї години не працює жоден нічний клуб. ФОТО



які порушили правила карантину.



Про це



Співробітники Луцького відділу поліції з понеділка щовечора проводять профілактичні відпрацювання з метою перевірки харчувальних та розважальних закладів на території обласного центру Волині.



«З моменту посилення карантинних заходів у Луцьку на суб'єктів господарювання ресторанного типу складено 8 адміністративних протоколів за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Станом на сьогодні робота всіх розважальних закладів припинена: заклади харчування, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, працюють виключно до 22 години», - зауважив Юрій Сидорук, заступник начальника Луцького відділу поліції.



Правоохоронці й надалі здійснюватимуть контроль за дотриманням епідеміологічних обмежень в області. На всі повідомлення про порушення карантинних норм співробітники реагуватимуть у відповідності до законодавства. Нагадаємо, що з початку введення в дію карантинних заходів на території області правоохоронці скали понад 1 тис. адміністративних матеріалів та розпочали 4 кримінальних провадження.



За інформацією Волинської ОДА, якщо станом на 15 жовтня зареєстрували 180 нових випадків захворювання на COVID-19, то 16 жовтня таких випадків зареєстрували вже 195.







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