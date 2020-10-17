Сім'ям загиблих у катастрофі Ан-26 почали перераховувати гроші





Про це повідомляє



Зазначається, що понад 28 мільйонів гривень спрямували Сухопутним військам ЗСУ для розподілу по військкоматах. Наступного тижня військові комісаріати перерахують ці кошти на рахунки одержувачів допомоги.



"Наразі рішення про виплати прийнято щодо 19 загиблих курсантів Харківського Національного університету Повітряних Сил. Документи щодо них розглянула комісія Міноборони, протокол засідання якої затвердив міністр оборони України", - додали у міністерстві.



Рішення про решту виплат буде прийнято після остаточного офіційного встановлення всіх обставин та причин авіакатастрофи.



На сьогодні продовжує працювати Урядова комісія та триває робота з проведення технічного розслідування катастрофи літака АН-26Ш. Результати роботи останньої мають бути подані міністру оборони до 25 листопада.



Нагадаємо, що увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у місті Чугуєві розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.



На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий - помер у лікарні від опіків. Курсант В'ячеслав Золочевський вижив.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство оборони України перерахувало перші кошти для виплати одноразової грошової допомоги сім'ям військовослужбовців, які загинули внаслідок катастрофи літака АН-26Ш у Харківській області.Про це повідомляє пресслужба МОУ Зазначається, що понад 28 мільйонів гривень спрямували Сухопутним військам ЗСУ для розподілу по військкоматах. Наступного тижня військові комісаріати перерахують ці кошти на рахунки одержувачів допомоги."Наразі рішення про виплати прийнято щодо 19 загиблих курсантів Харківського Національного університету Повітряних Сил. Документи щодо них розглянула комісія Міноборони, протокол засідання якої затвердив міністр оборони України", - додали у міністерстві.Рішення про решту виплат буде прийнято після остаточного офіційного встановлення всіх обставин та причин авіакатастрофи.На сьогодні продовжує працювати Урядова комісія та триває робота з проведення технічного розслідування катастрофи літака АН-26Ш. Результати роботи останньої мають бути подані міністру оборони до 25 листопада.Нагадаємо, що увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у місті Чугуєві розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант –- помер у лікарні від опіків. Курсантвижив.

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