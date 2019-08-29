На Кіровоградщині та Миколаївщині сильний вітер позривав дахи зі шкіл і будівель. ФОТО





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Зокрема, на Миколаївщині 17 жовтня у селах Благодатне, Рябоконове та Семенівка Арбузинського району внаслідок погіршення погодних умов (дощ, пориви вітру) частково пошкоджені покрівлі близько 40 будівель житлового сектору, 3 шкіл та 1 дитячого садка. Повалені близько 60 дерев.



Зазначається, що жертв та постраждалих внаслідок негоди немає.



Для ліквідації наслідків негоди залучили аварійні бригади комунальних служб.





Водночас у м. Кропивницький внаслідок погіршення погодних умов (дощ, пориви вітру) частково пошкоджені покрівлі 20 житлових будинків, повалені близько 30 дерев та підтоплені 4 дворогосподарств.



Жертв та постраждалих внаслідок негоди немає.



Підрозділи ДСНС (22 чол. о/с та 5 од. техніки) залучені для відкачування води та розпилення повалених дерев.



Крім того, у с. Іванівка Новоукраїнського району пошкоджений дах спортзалу ЗОШ на площі близько 600 м2.





Станом на 16:00 до Управління ДСНС України у Кіровоградській області надійшло 32 повідомлення про необхідність прибирання повалених дерев та про розкриття покрівель господарчих та житлових будівель, 4 повідомлення про необхідність проведення відкачування води та 8 повідомлень про пошкодження газових труб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Миколаївській та Кіровоградській областях сильний вітер пошкодив дахи житлових будинків та шкіл і повалив дерева.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Зокрема, на Миколаївщині 17 жовтня у селах Благодатне, Рябоконове та Семенівка Арбузинського району внаслідок погіршення погодних умов (дощ, пориви вітру) частково пошкоджені покрівлі близько 40 будівель житлового сектору, 3 шкіл та 1 дитячого садка. Повалені близько 60 дерев.Зазначається, що жертв та постраждалих внаслідок негоди немає.Для ліквідації наслідків негоди залучили аварійні бригади комунальних служб.Водночас у м. Кропивницький внаслідок погіршення погодних умов (дощ, пориви вітру) частково пошкоджені покрівлі 20 житлових будинків, повалені близько 30 дерев та підтоплені 4 дворогосподарств.Жертв та постраждалих внаслідок негоди немає.Підрозділи ДСНС (22 чол. о/с та 5 од. техніки) залучені для відкачування води та розпилення повалених дерев.Крім того, у с. Іванівка Новоукраїнського району пошкоджений дах спортзалу ЗОШ на площі близько 600 м2.Станом на 16:00 до Управління ДСНС України у Кіровоградській області надійшло 32 повідомлення про необхідність прибирання повалених дерев та про розкриття покрівель господарчих та житлових будівель, 4 повідомлення про необхідність проведення відкачування води та 8 повідомлень про пошкодження газових труб.

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