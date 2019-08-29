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На Кіровоградщині та Миколаївщині сильний вітер позривав дахи зі шкіл і будівель. ФОТО

На Кіровоградщині та Миколаївщині сильний вітер позривав дахи зі шкіл і будівель. ФОТО
У Миколаївській та Кіровоградській областях сильний вітер пошкодив дахи житлових будинків та шкіл і повалив дерева.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зокрема, на Миколаївщині 17 жовтня у селах Благодатне, Рябоконове та Семенівка Арбузинського району внаслідок погіршення погодних умов (дощ, пориви вітру) частково пошкоджені покрівлі близько 40 будівель житлового сектору, 3 шкіл та 1 дитячого садка. Повалені близько 60 дерев.

Зазначається, що жертв та постраждалих внаслідок негоди немає.

Для ліквідації наслідків негоди залучили аварійні бригади комунальних служб.

На Кіровоградщині та Миколаївщині сильний вітер позривав дахи зі шкіл і будівель. ФОТО
На Кіровоградщині та Миколаївщині сильний вітер позривав дахи зі шкіл і будівель. ФОТО

Водночас у м. Кропивницький внаслідок погіршення погодних умов (дощ, пориви вітру) частково пошкоджені покрівлі 20 житлових будинків, повалені близько 30 дерев та підтоплені 4 дворогосподарств.

Жертв та постраждалих внаслідок негоди немає.

Підрозділи ДСНС (22 чол. о/с та 5 од. техніки) залучені для відкачування води та розпилення повалених дерев.

Крім того, у с. Іванівка Новоукраїнського району пошкоджений дах спортзалу ЗОШ на площі близько 600 м2.

На Кіровоградщині та Миколаївщині сильний вітер позривав дахи зі шкіл і будівель. ФОТО
На Кіровоградщині та Миколаївщині сильний вітер позривав дахи зі шкіл і будівель. ФОТО

Станом на 16:00 до Управління ДСНС України у Кіровоградській області надійшло 32 повідомлення про необхідність прибирання повалених дерев та про розкриття покрівель господарчих та житлових будівель, 4 повідомлення про необхідність проведення відкачування води та 8 повідомлень про пошкодження газових труб.
На Кіровоградщині та Миколаївщині сильний вітер позривав дахи зі шкіл і будівель. ФОТО
На Кіровоградщині та Миколаївщині сильний вітер позривав дахи зі шкіл і будівель. ФОТО

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Теги: негода, вітер, дах, покрівля, ДСНС
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