На Кіровоградщині та Миколаївщині сильний вітер позривав дахи зі шкіл і будівель. ФОТО
Сьогодні, 22:51
У Миколаївській та Кіровоградській областях сильний вітер пошкодив дахи житлових будинків та шкіл і повалив дерева.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Зокрема, на Миколаївщині 17 жовтня у селах Благодатне, Рябоконове та Семенівка Арбузинського району внаслідок погіршення погодних умов (дощ, пориви вітру) частково пошкоджені покрівлі близько 40 будівель житлового сектору, 3 шкіл та 1 дитячого садка. Повалені близько 60 дерев.
Зазначається, що жертв та постраждалих внаслідок негоди немає.
Для ліквідації наслідків негоди залучили аварійні бригади комунальних служб.
Водночас у м. Кропивницький внаслідок погіршення погодних умов (дощ, пориви вітру) частково пошкоджені покрівлі 20 житлових будинків, повалені близько 30 дерев та підтоплені 4 дворогосподарств.
Жертв та постраждалих внаслідок негоди немає.
Підрозділи ДСНС (22 чол. о/с та 5 од. техніки) залучені для відкачування води та розпилення повалених дерев.
Крім того, у с. Іванівка Новоукраїнського району пошкоджений дах спортзалу ЗОШ на площі близько 600 м2.
Станом на 16:00 до Управління ДСНС України у Кіровоградській області надійшло 32 повідомлення про необхідність прибирання повалених дерев та про розкриття покрівель господарчих та житлових будівель, 4 повідомлення про необхідність проведення відкачування води та 8 повідомлень про пошкодження газових труб.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Зокрема, на Миколаївщині 17 жовтня у селах Благодатне, Рябоконове та Семенівка Арбузинського району внаслідок погіршення погодних умов (дощ, пориви вітру) частково пошкоджені покрівлі близько 40 будівель житлового сектору, 3 шкіл та 1 дитячого садка. Повалені близько 60 дерев.
Зазначається, що жертв та постраждалих внаслідок негоди немає.
Для ліквідації наслідків негоди залучили аварійні бригади комунальних служб.
Водночас у м. Кропивницький внаслідок погіршення погодних умов (дощ, пориви вітру) частково пошкоджені покрівлі 20 житлових будинків, повалені близько 30 дерев та підтоплені 4 дворогосподарств.
Жертв та постраждалих внаслідок негоди немає.
Підрозділи ДСНС (22 чол. о/с та 5 од. техніки) залучені для відкачування води та розпилення повалених дерев.
Крім того, у с. Іванівка Новоукраїнського району пошкоджений дах спортзалу ЗОШ на площі близько 600 м2.
Станом на 16:00 до Управління ДСНС України у Кіровоградській області надійшло 32 повідомлення про необхідність прибирання повалених дерев та про розкриття покрівель господарчих та житлових будівель, 4 повідомлення про необхідність проведення відкачування води та 8 повідомлень про пошкодження газових труб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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