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По яблука до волинських аграріїв приїздять люди з усієї України. ВІДЕО

По яблука до волинських аграріїв приїздять люди з усієї України. ВІДЕО
З дощами підходить до завершення сезон збору яблук. На Волині наразі хваляться, що цьогоріч врожай яблук добрий.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Так, сільськогосподарське підприємство "Рать", що у селі Ратнів має яблуневий сад на 5 га. Вирощують тут 15 різних сортів, а на збір врожаю до саду приїздять люди з різних регіонів України. Цьогоріч садоводи посадили ще три нових сорти яблук.

Яблука вирощують без хімії. Керівництво підприємства запевняє, що до вирощування фруктів підходить дуже відповідально.

"Дерева ми обробляємо ще з весни, коли ще немає бруньки. Обробляємо від хвороб дерева, яблука не бачать ніяких засобів захисту", — каже керівник підприємства Олександр Шумський. І додає, що поки що це не бізнес-проект, хоча яблуневому саду вже 10 років.


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Теги: яблука, врожай, Рать
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