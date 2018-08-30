По яблука до волинських аграріїв приїздять люди з усієї України. ВІДЕО
Сьогодні, 08:22
З дощами підходить до завершення сезон збору яблук. На Волині наразі хваляться, що цьогоріч врожай яблук добрий.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Так, сільськогосподарське підприємство "Рать", що у селі Ратнів має яблуневий сад на 5 га. Вирощують тут 15 різних сортів, а на збір врожаю до саду приїздять люди з різних регіонів України. Цьогоріч садоводи посадили ще три нових сорти яблук.
Яблука вирощують без хімії. Керівництво підприємства запевняє, що до вирощування фруктів підходить дуже відповідально.
"Дерева ми обробляємо ще з весни, коли ще немає бруньки. Обробляємо від хвороб дерева, яблука не бачать ніяких засобів захисту", — каже керівник підприємства Олександр Шумський. І додає, що поки що це не бізнес-проект, хоча яблуневому саду вже 10 років.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Так, сільськогосподарське підприємство "Рать", що у селі Ратнів має яблуневий сад на 5 га. Вирощують тут 15 різних сортів, а на збір врожаю до саду приїздять люди з різних регіонів України. Цьогоріч садоводи посадили ще три нових сорти яблук.
Яблука вирощують без хімії. Керівництво підприємства запевняє, що до вирощування фруктів підходить дуже відповідально.
"Дерева ми обробляємо ще з весни, коли ще немає бруньки. Обробляємо від хвороб дерева, яблука не бачать ніяких засобів захисту", — каже керівник підприємства Олександр Шумський. І додає, що поки що це не бізнес-проект, хоча яблуневому саду вже 10 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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