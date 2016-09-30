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Вночі у Луцьку п’яний водій врізався в електроопору та зупинку

Вночі у Луцьку п’яний водій врізався в електроопору та зупинку
У Луцькпатрульні склали 6 адмінматеріалів на водія, який "зніс" електроопору та зупинку.

Автопригода сталась у ніч на 18 жовтня на бульварі Дружби Народів, - пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Зазначається, що патрульні виявили автомобіль Audi Allroad, водій якого не стежив за дорожньою обстановкою, не вибрав безпечної швидкості і зіткнувся з припаркованим автомобілем Ford Fiesta. Той, своєю чергою, зіткнувся з автомобілем Volkswagen Golf.

Після цього, водій Audi наїхав на електроопору та зупинку громадського транспорту. А після всього скоєного — покинув місце ДТП.

Внаслідок цієї автопригоди, на щастя, ніхто не постраждав, тільки автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.

Патрульні встановили дані 31-річного водія, доставили на місце події та виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Однак він відмовився від проходження тесту на стан сп’яніння.

Тож на нього патрульні склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ст.122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), ч.1 ст.130 (Керування транспортними засобами в стані сп'яніння), ч.1 ст.139 (Пошкодження шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд), ч. 1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки) та ч.6 ст.121 (Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в Україні в установленому порядку) КУпАП.
Вночі у Луцьку п’яний водій врізався в електроопору та зупинку
Вночі у Луцьку п’яний водій врізався в електроопору та зупинку


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Теги: ДТП, Луцьк, зупинка
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