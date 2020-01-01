У чотирьох громадах Волині – нові шерифи
Сьогодні, 13:12
На Волині з'явилися ще чотири поліцейські офіцери громад.
Волинські поліцейські пройшли конкурсний відбір у рамках проекту «Поліцейський офіцер громади» та вже завершили навчання на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Протягом майже трьох місяців офіцери громад вивчали спеціальний підготовчий курс, аби бути гідними захисниками своєї громади. Правоохоронці вдосконалювали навички у розкритті злочинів, вирішенні питань безпеки дорожнього руху та превентивній роботі з дорослими та дітьми. Під час навчання слухачі також вивчали специфіку діяльності в сільській місцевості, а також напрям Community Policing (налагодження зв’язку з місцевим населенням).
Навчали поліцейських найкращі інструктори, досвідчені правоохоронці та представники соціальних служб.
Успішно пройшовши всі етапи навчання, правоохоронці отримали свідоцтва про закінчення курсу та вже незабаром розпочнуть свою діяльність у чотирьох громадах Волині – Зарічанській, Тростянецькій, Колодяжненській та Самарівській.
Таким чином, на Волині вже працюють 33 офіцери у в 29 об’єднаних територіальних громадах. Нещодавно 25 громад отримали для своїх поліцейських службові автомобілі.
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Волинські поліцейські пройшли конкурсний відбір у рамках проекту «Поліцейський офіцер громади» та вже завершили навчання на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Протягом майже трьох місяців офіцери громад вивчали спеціальний підготовчий курс, аби бути гідними захисниками своєї громади. Правоохоронці вдосконалювали навички у розкритті злочинів, вирішенні питань безпеки дорожнього руху та превентивній роботі з дорослими та дітьми. Під час навчання слухачі також вивчали специфіку діяльності в сільській місцевості, а також напрям Community Policing (налагодження зв’язку з місцевим населенням).
Навчали поліцейських найкращі інструктори, досвідчені правоохоронці та представники соціальних служб.
Успішно пройшовши всі етапи навчання, правоохоронці отримали свідоцтва про закінчення курсу та вже незабаром розпочнуть свою діяльність у чотирьох громадах Волині – Зарічанській, Тростянецькій, Колодяжненській та Самарівській.
Таким чином, на Волині вже працюють 33 офіцери у в 29 об’єднаних територіальних громадах. Нещодавно 25 громад отримали для своїх поліцейських службові автомобілі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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