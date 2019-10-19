Через Луцьк курсуватимуть автобуси європейської мережі міжнародних перевезень





Всі нові лінії відправлятимуться два рази на тиждень, починаючи з 4 листопада, йдеться на сайті



У 2019 році автобусний перевізник FlixBus вийшов на український ринок і запустив міжнародні рейси з декількох міст України. Тоді ж Луцька міська рада звернулась до компанії щодо включення нашого міста до мережі маршрутів даного перевізника, адже недостатньо оптимізована транспортна інфраструктура негативно впливає на розвиток туристичної галузі Луцька.



20 жовтня відбулась прес-конференція, в якій взяла участь начальниця управління туризму та промоції міста Катерина Теліпська, де їй повідомили про те, що Луцьк тепер у мережі, яка включає 16 міст України з 12 областей із 48 містами Європи (шість країн).



Як повідомив директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхал Леман маршрут №3222 Київ – Варшава - Щецин, проходитиме через міста Житомир, Рівне, Луцьк, Люблін, Лодзь, Познань і Гожув-Велькопольский. Частота рейсу - двічі на тиждень.



Україна тепер має пряме сполучення автобусами FlixBus з Польщею, Німеччиною, Угорщиною, Австрією, Чехією та Литвою.



На всіх лініях FlixBus застосовуються підвищені стандарти безпеки та гігієни.



Довідково: FlixMobility – всесвітній оператор подорожей, який пропонує зручний і екологічний спосіб подорожувати через свої бренди FlixBus, FlixTrain та FlixCar. Завдяки унікальній бізнес-моделі та використанню технологій, цей стартап менш ніж за чотири роки створив найбільшу в Європі міжміську автобусну мережу, і сьогодні виконує 400 000 щоденних рейсiв у 2500 міст 32 країн світу. FlixMobility з 2013 року змінила те, як подорожують понад 100 мільйонів людей по всій Європі, та створила тисячі нових робочих місць у галузі транспорту. У 2018 році FlixMobility запустила перші зелені поїзди на великі відстані, а також запустила пілотний проект повністю електричних автобусів у Франції та Німеччині. Пізніше того ж року FlixMobility запустила FlixBus США, а у 2019 році – FlixBus Україна, відкривши офіс у Києві та анонсувавши розвиток своєї автобусної мережі в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. FlixBus, найбільший оператор автобусних перевезень Європи, оголосив про відкриття 3 нових міжнародних ліній з України – до Польщі та Чехії, додавши на карту своїх маршрутів три обласних центри – Луцьк, Чернівці та Івано-Франківськ.Всі нові лінії відправлятимуться два рази на тиждень, починаючи з 4 листопада, йдеться на сайті Луцької міської ради У 2019 році автобусний перевізник FlixBus вийшов на український ринок і запустив міжнародні рейси з декількох міст України. Тоді ж Луцька міська рада звернулась до компанії щодо включення нашого міста до мережі маршрутів даного перевізника, адже недостатньо оптимізована транспортна інфраструктура негативно впливає на розвиток туристичної галузі Луцька.20 жовтня відбулась прес-конференція, в якій взяла участь начальниця управління туризму та промоції міста, де їй повідомили про те, що Луцьк тепер у мережі, яка включає 16 міст України з 12 областей із 48 містами Європи (шість країн).Як повідомив директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтіїмаршрут №3222 Київ – Варшава - Щецин, проходитиме через міста Житомир, Рівне, Луцьк, Люблін, Лодзь, Познань і Гожув-Велькопольский. Частота рейсу - двічі на тиждень.Україна тепер має пряме сполучення автобусами FlixBus з Польщею, Німеччиною, Угорщиною, Австрією, Чехією та Литвою.На всіх лініях FlixBus застосовуються підвищені стандарти безпеки та гігієни.FlixMobility – всесвітній оператор подорожей, який пропонує зручний і екологічний спосіб подорожувати через свої бренди FlixBus, FlixTrain та FlixCar. Завдяки унікальній бізнес-моделі та використанню технологій, цей стартап менш ніж за чотири роки створив найбільшу в Європі міжміську автобусну мережу, і сьогодні виконує 400 000 щоденних рейсiв у 2500 міст 32 країн світу. FlixMobility з 2013 року змінила те, як подорожують понад 100 мільйонів людей по всій Європі, та створила тисячі нових робочих місць у галузі транспорту. У 2018 році FlixMobility запустила перші зелені поїзди на великі відстані, а також запустила пілотний проект повністю електричних автобусів у Франції та Німеччині. Пізніше того ж року FlixMobility запустила FlixBus США, а у 2019 році – FlixBus Україна, відкривши офіс у Києві та анонсувавши розвиток своєї автобусної мережі в Україні.

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