Прокуратура через суд змусила волинські громади створити служби, які захищають права дітей
Сьогодні, 03:46
Ювенальні прокури Волині заявили чотири позови, задоволивши які, Волинський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність органів місцевого самоврядування – Колківської селищної, Гуто-Боровенської, Копачівської та Поромівської сільських рад – та зобов’язав їх утворити у складі виконавчих органів ради служби у справах дітей.
Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.
У процесі реформи місцевого самоврядування в Україні відбулися суттєві зміни у системі органів у сфері охорони дитинства.
Згідно з чинним законодавством повноваження органу опіки і піклування передали новоствореним об’єднаним територіальним громадам, які повинні забезпечувати належний захист особистих і майнових прав кожної дитини, котра проживає на території ОТГ.
Ці органи мають здійснювати соціальний захист дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, постраждалих унаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, влаштовувати під опіку дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, координувати цю діяльність.
Однак служби в справах дітей створили лише у 22% громад області і нагальні питання захисту прав дітей та представництва їхніх інтересів у більшості ОТГ залишаються без належної уваги.
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Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.
У процесі реформи місцевого самоврядування в Україні відбулися суттєві зміни у системі органів у сфері охорони дитинства.
Згідно з чинним законодавством повноваження органу опіки і піклування передали новоствореним об’єднаним територіальним громадам, які повинні забезпечувати належний захист особистих і майнових прав кожної дитини, котра проживає на території ОТГ.
Ці органи мають здійснювати соціальний захист дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, постраждалих унаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, влаштовувати під опіку дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, координувати цю діяльність.
Однак служби в справах дітей створили лише у 22% громад області і нагальні питання захисту прав дітей та представництва їхніх інтересів у більшості ОТГ залишаються без належної уваги.
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