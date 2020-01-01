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Прокуратура через суд змусила волинські громади створити служби, які захищають права дітей

Прокуратура через суд змусила волинські громади створити служби, які захищають права дітей
Ювенальні прокури Волині заявили чотири позови, задоволивши які, Волинський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність органів місцевого самоврядування – Колківської селищної, Гуто-Боровенської, Копачівської та Поромівської сільських рад – та зобов’язав їх утворити у складі виконавчих органів ради служби у справах дітей.

Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.

У процесі реформи місцевого самоврядування в Україні відбулися суттєві зміни у системі органів у сфері охорони дитинства.

Згідно з чинним законодавством повноваження органу опіки і піклування передали новоствореним об’єднаним територіальним громадам, які повинні забезпечувати належний захист особистих і майнових прав кожної дитини, котра проживає на території ОТГ.

Ці органи мають здійснювати соціальний захист дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, постраждалих унаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, влаштовувати під опіку дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, координувати цю діяльність.

Однак служби в справах дітей створили лише у 22% громад області і нагальні питання захисту прав дітей та представництва їхніх інтересів у більшості ОТГ залишаються без належної уваги.

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Теги: прокуратура, суд, служба у справах дітей
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