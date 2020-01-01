Прокуратура через суд змусила волинські громади створити служби, які захищають права дітей





Про це інформує пресслужба



У процесі реформи місцевого самоврядування в Україні відбулися суттєві зміни у системі органів у сфері охорони дитинства.



Згідно з чинним законодавством повноваження органу опіки і піклування передали новоствореним об’єднаним територіальним громадам, які повинні забезпечувати належний захист особистих і майнових прав кожної дитини, котра проживає на території ОТГ.



Ці органи мають здійснювати соціальний захист дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, постраждалих унаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, влаштовувати під опіку дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, координувати цю діяльність.



Однак служби в справах дітей створили лише у 22% громад області і нагальні питання захисту прав дітей та представництва їхніх інтересів у більшості ОТГ залишаються без належної уваги.

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