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На Волині горів автомобіль

На Волині горів автомобіль
Увечері 20 жовтрня на Волині горів легковий автомобіль.

Про це повідомляє пресслужба волинських надзвичайників.

Інформують, що подія сталася в селі Ярівка Горохівського району.

Пожежу ліквідували рятувальники 9-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області.

Ймовірну причину пожежі наразі встановлюють.

Зображення ілюстративне

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Теги: пожежа, автомобіль, Яворівка
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