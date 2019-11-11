На Волині горів автомобіль





Про це повідомляє пресслужба волинських надзвичайників.



Інформують, що подія сталася в селі Ярівка Горохівського району.



Пожежу ліквідували рятувальники 9-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області.



Ймовірну причину пожежі наразі встановлюють.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Увечері 20 жовтрня на Волині горів легковий автомобіль.Про це повідомляє пресслужба волинських надзвичайників.Інформують, що подія сталася в селі Ярівка Горохівського району.Пожежу ліквідували рятувальники 9-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області.Ймовірну причину пожежі наразі встановлюють.

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