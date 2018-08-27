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На Рівненщині у жахливій пожежі загинули троє чоловіків. ФОТО

На Рівненщині у жахливій пожежі загинули троє чоловіків. ФОТО
У приватному господарстві села Переброди Дубровицького району сталась жахлива пожежа.

На спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу 23 листопада о 00:1, - інформує ГУ ДСНС УКраїни у Рівненській області.

Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що вогонь повністю охопив дерев'яний житловий будинок. Що свідчило про пізнє виявлення та повідомлення про пожежу.

О 01:40 пожежу локалізували, а о 03:55 ліквідували.

Під час розбору згорівших конструкцій будинку рятувальники виявили три мертвих осіб чоловічої статі. Як згодом з'ясувалося, загиблими виявилися два рідних брати 1950 та 1953 років народження (пенсіонери) та син одного з братів 1984 року народження.

Вогонь знищив покриття, перекриття, меблі та речі домашнього вжитку дерев'яного, житлового будинку критого шифером по дерев’яній обрешітці, розміром 8х6м. Ймовірна (попередня) причина пожежі – паління в ліжку.

До гасіння залучили три одиниці пожежної техніки та 10 вогнеборців.

Наразі на місце пожежі виїхала оперативна група Головного управління ДСНС України у Рівненській області для з'ясування усіх обставин пожежі із трагічною загибеллю трьох людей.
На Рівненщині у жахливій пожежі загинули троє чоловіків. ФОТО
На Рівненщині у жахливій пожежі загинули троє чоловіків. ФОТО
На Рівненщині у жахливій пожежі загинули троє чоловіків. ФОТО
На Рівненщині у жахливій пожежі загинули троє чоловіків. ФОТО
На Рівненщині у жахливій пожежі загинули троє чоловіків. ФОТО

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Теги: Рівненщина, смерть, пожежа
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