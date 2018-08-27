На Рівненщині у жахливій пожежі загинули троє чоловіків. ФОТО

У приватному господарстві села Переброди Дубровицького району сталась жахлива пожежа.На спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу 23 листопада о 00:1, - інформує ГУ ДСНС УКраїни у Рівненській області.Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що вогонь повністю охопив дерев'яний житловий будинок. Що свідчило про пізнє виявлення та повідомлення про пожежу.О 01:40 пожежу локалізували, а о 03:55 ліквідували.Під час розбору згорівших конструкцій будинку рятувальники виявили три мертвих осіб чоловічої статі. Як згодом з'ясувалося, загиблими виявилися два рідних брати 1950 та 1953 років народження (пенсіонери) та син одного з братів 1984 року народження.Вогонь знищив покриття, перекриття, меблі та речі домашнього вжитку дерев'яного, житлового будинку критого шифером по дерев’яній обрешітці, розміром 8х6м. Ймовірна (попередня) причина пожежі – паління в ліжку.До гасіння залучили три одиниці пожежної техніки та 10 вогнеборців.Наразі на місце пожежі виїхала оперативна група Головного управління ДСНС України у Рівненській області для з'ясування усіх обставин пожежі із трагічною загибеллю трьох людей.