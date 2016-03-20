До Польщі не впустили семеро українців з фальшивими довідками про навчання





Як повідомляє



Прикордонники запідозрили, що свідоцтва про вступ до польських шкіл, які надали семеро молодих українців, були фальшивими.



Детальний аналіз документів за допомогою спеціального обладнання підтвердив підробку. Всі довідки виявилися фальшивими, проте молоді громадяни України наполягали на тому, що вони є учнями поліцеальної школи і їдуть в Польщу на навчання. Прикордонники для перевірки зателефонували до вказаної поліцеальної школи і дізналися, що заклад не приймає на навчання іноземців. Відтак українці не є його студентами.



Тільки після цього усі семеро зізналися, що придбали довідки про навчання в поліцеальній школі через Інтернет ще будучи в Україні. Кожен з них заплатив по 200-300 злотих. Ці підробки мали бути використані як підстава в’їзду до Польщі, а потім допомогли б уникнути карантину.



У зв’язку зі скоєнною протиправною дією, сімом молодим українцям було пред’явлено звинувачення та повернено в Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. “Фальшивих” учнів з України затримали на кордоні в Будомєжі.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт Бєщадського відділу прикордонної служби, інцидент стався в середу, 21 жовтня.Прикордонники запідозрили, що свідоцтва про вступ до польських шкіл, які надали семеро молодих українців, були фальшивими.Детальний аналіз документів за допомогою спеціального обладнання підтвердив підробку. Всі довідки виявилися фальшивими, проте молоді громадяни України наполягали на тому, що вони є учнями поліцеальної школи і їдуть в Польщу на навчання. Прикордонники для перевірки зателефонували до вказаної поліцеальної школи і дізналися, що заклад не приймає на навчання іноземців. Відтак українці не є його студентами.Тільки після цього усі семеро зізналися, що придбали довідки про навчання в поліцеальній школі через Інтернет ще будучи в Україні. Кожен з них заплатив по 200-300 злотих. Ці підробки мали бути використані як підстава в’їзду до Польщі, а потім допомогли б уникнути карантину.У зв’язку зі скоєнною протиправною дією, сімом молодим українцям було пред’явлено звинувачення та повернено в Україну.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію