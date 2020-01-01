Волинські студенти поєднуватимуть навчання та роботу в «Ощадбанку»

Студенти-фінансисти Волинського національного університету імені Лесі Українки відтепер зможуть поєднувати теоретичне навчання з практичним.Волинський національний університет імені Лесі Українки, студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» та ПАТ «Ощадбанк» уклали тристоронню угоду про імплементацію елементів дуальної освіти у навчальний процес.Відповідно до угоди студенти-фінансисти мають можливість одночасно навчатися у виші та здобувати навички професійної діяльності на робочому місці у кращих відділеннях ПАТ «Ощадбанк» у Волинській області.Ректор ВНУнаголосив, що дуальна освіта сприяє підвищенню конкурентоздатності працівників, підвищує мотивацію студентів до навчання та дозволяє підвищити якість підготовки майбутніх фахівців. Організація навчального процесу із використанням елементів дуальної освіти – приклад успішного проекту співпраці між ЗВО та бізнесом.У свою чергу, начальник Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» Андрій Паскевич відзначив, що фінансова установа є одним із найбільших роботодавців області та зацікавлений у підготовці висококваліфікованих фахівців для банків, а поєднання кращого міжнародного досвіду з навчанням на практиці гарантують якісну професійну освіту і подальше працевлаштування за фахом.Зауважимо, що підписанню угоди про співпрацю передував конкурснийвідбір.«Практичні навички є надзвичайно необхідними у процесі становлення висококваліфікованого спеціаліста. Проєкт імплементації елементів дуальної освіти у навчальний процес принесе ефект як студентам у вигляді набуття навичок у роботі за фахом, так і потенційним роботодавцям», - відзначила декан факультету економіки та управлінняРазом з тим, завідувач профільної кафедри Олена Стащук відзначила, що робота у ПАТ «Ощадбанк» стане для студентів надзвичайно цікавою, а той унікальний досвід, який вони отримають, стане у нагоді в майбутній роботі у сфері фінансів, банківської справи та страхування, а також сприятиме їх подальшому працевлаштуванню. Поєднання навчання із роботою за спеціальністю дозволить подолати розрив між вимогами ринку праці та знаннями та навичками, якими володіють молоді фахівці.