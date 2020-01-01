Волинські студенти поєднуватимуть навчання та роботу в «Ощадбанку»
Сьогодні, 21:19
Студенти-фінансисти Волинського національного університету імені Лесі Українки відтепер зможуть поєднувати теоретичне навчання з практичним.
Волинський національний університет імені Лесі Українки, студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» та ПАТ «Ощадбанк» уклали тристоронню угоду про імплементацію елементів дуальної освіти у навчальний процес.
Відповідно до угоди студенти-фінансисти мають можливість одночасно навчатися у виші та здобувати навички професійної діяльності на робочому місці у кращих відділеннях ПАТ «Ощадбанк» у Волинській області.
Ректор ВНУ Анатолій Цьось наголосив, що дуальна освіта сприяє підвищенню конкурентоздатності працівників, підвищує мотивацію студентів до навчання та дозволяє підвищити якість підготовки майбутніх фахівців. Організація навчального процесу із використанням елементів дуальної освіти – приклад успішного проекту співпраці між ЗВО та бізнесом.
У свою чергу, начальник Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» Андрій Паскевич відзначив, що фінансова установа є одним із найбільших роботодавців області та зацікавлений у підготовці висококваліфікованих фахівців для банків, а поєднання кращого міжнародного досвіду з навчанням на практиці гарантують якісну професійну освіту і подальше працевлаштування за фахом.
Зауважимо, що підписанню угоди про співпрацю передував конкурсний
відбір.
«Практичні навички є надзвичайно необхідними у процесі становлення висококваліфікованого спеціаліста. Проєкт імплементації елементів дуальної освіти у навчальний процес принесе ефект як студентам у вигляді набуття навичок у роботі за фахом, так і потенційним роботодавцям», - відзначила декан факультету економіки та управління Наталія Коленда.
Разом з тим, завідувач профільної кафедри Олена Стащук відзначила, що робота у ПАТ «Ощадбанк» стане для студентів надзвичайно цікавою, а той унікальний досвід, який вони отримають, стане у нагоді в майбутній роботі у сфері фінансів, банківської справи та страхування, а також сприятиме їх подальшому працевлаштуванню. Поєднання навчання із роботою за спеціальністю дозволить подолати розрив між вимогами ринку праці та знаннями та навичками, якими володіють молоді фахівці.
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Волинський національний університет імені Лесі Українки, студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» та ПАТ «Ощадбанк» уклали тристоронню угоду про імплементацію елементів дуальної освіти у навчальний процес.
Відповідно до угоди студенти-фінансисти мають можливість одночасно навчатися у виші та здобувати навички професійної діяльності на робочому місці у кращих відділеннях ПАТ «Ощадбанк» у Волинській області.
Ректор ВНУ Анатолій Цьось наголосив, що дуальна освіта сприяє підвищенню конкурентоздатності працівників, підвищує мотивацію студентів до навчання та дозволяє підвищити якість підготовки майбутніх фахівців. Організація навчального процесу із використанням елементів дуальної освіти – приклад успішного проекту співпраці між ЗВО та бізнесом.
У свою чергу, начальник Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» Андрій Паскевич відзначив, що фінансова установа є одним із найбільших роботодавців області та зацікавлений у підготовці висококваліфікованих фахівців для банків, а поєднання кращого міжнародного досвіду з навчанням на практиці гарантують якісну професійну освіту і подальше працевлаштування за фахом.
Зауважимо, що підписанню угоди про співпрацю передував конкурсний
відбір.
«Практичні навички є надзвичайно необхідними у процесі становлення висококваліфікованого спеціаліста. Проєкт імплементації елементів дуальної освіти у навчальний процес принесе ефект як студентам у вигляді набуття навичок у роботі за фахом, так і потенційним роботодавцям», - відзначила декан факультету економіки та управління Наталія Коленда.
Разом з тим, завідувач профільної кафедри Олена Стащук відзначила, що робота у ПАТ «Ощадбанк» стане для студентів надзвичайно цікавою, а той унікальний досвід, який вони отримають, стане у нагоді в майбутній роботі у сфері фінансів, банківської справи та страхування, а також сприятиме їх подальшому працевлаштуванню. Поєднання навчання із роботою за спеціальністю дозволить подолати розрив між вимогами ринку праці та знаннями та навичками, якими володіють молоді фахівці.
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Коментарі 1
Робота в даному банку назавжди відібє бажання працювати в банках.
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