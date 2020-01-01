Вишні, яблуні, абрикоси і черешні: у волинському лісі відновили фруктовий сад. ФОТО

Працівники державного підприємства «Старовижівське лісове господарство» спільно із представниками Дубечненської об’єднаної територіальної громади висадили фруктовий сад на території Дубечненського лісництва.Таким чином облагородили територію, яка вже тривалий час була пусткою. Раніше там уже ріс фруктовий садок, але час минув – і дерева своє віджили. Сад довелося розкорчувати, - повідомляє пресслужба ВОУЛМГ.Спільну ініціативу відновити гарну традицію висловили директор підприємства Віталій Ксенюк, головний лісничийта лісничий Дубечнівського лісництваСаджанці закупили у місцевого садовода –професійно займається вирощуванням плодових дерев уже багато років. Він і проконсультував щодо садіння та майбутнього догляду за фруктовим садом.Спільними зусиллями було висаджено близько ста саджанців плодових дерев, серед яких – яблуні, абрикоси, черешні, вишні та сливи.Тепер залишається подбати, щоб новостворений сад приносив насолоду не одному поколінню. А піклуватися про молоді дерева для лісівників – справа улюблена та звична. Тож і гарний результат однозначно буде.