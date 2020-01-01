У селі біля Луцька хочуть за 280 тисяч освітлити вулиці
Сьогодні, 23:34
У селі Великий Омеляник Луцького району шукають підрядника для реконструкції електроустановки освітлення доріг.
Відкриті торги для пошуку підрядника оголосила Заборольська сільська рада. Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 жовтня, - пише ІА Волинські новини.
Очікувана вартість робіт становить 280 тисяч гривень.
За ці кошти заплановано реконструювати зовнішнє освітлення доріг на вулицях Набережній та Дубовій – від КТП-269.
Йдеться про такі роботи: розробка ґрунту, підвішування самонесучих ізольованих проводів на 35 опорах, заземлення, укладання кабелів, встановлення обмежувачів перенапруги, встановлення 25 LED-світильників, пусконалагоджувальні роботи.
Усі роботи хочуть закінчити до 31 грудня 2020 року. Гарантійний термін виконаних робіт становитиме не менше 10 років.
Нагадаємо, на низці вулиць (на вулицях Героїв УПА, Карпенка-Карого, Ветеранів, Наливайка, Січовій, Теремнівській, Потебні та Гнідавській, на проспектах Грушевського, Відродження та ін.) у місті Луцьку встановили нові LED-світильники.
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Відкриті торги для пошуку підрядника оголосила Заборольська сільська рада. Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 жовтня, - пише ІА Волинські новини.
Очікувана вартість робіт становить 280 тисяч гривень.
За ці кошти заплановано реконструювати зовнішнє освітлення доріг на вулицях Набережній та Дубовій – від КТП-269.
Йдеться про такі роботи: розробка ґрунту, підвішування самонесучих ізольованих проводів на 35 опорах, заземлення, укладання кабелів, встановлення обмежувачів перенапруги, встановлення 25 LED-світильників, пусконалагоджувальні роботи.
Усі роботи хочуть закінчити до 31 грудня 2020 року. Гарантійний термін виконаних робіт становитиме не менше 10 років.
Нагадаємо, на низці вулиць (на вулицях Героїв УПА, Карпенка-Карого, Ветеранів, Наливайка, Січовій, Теремнівській, Потебні та Гнідавській, на проспектах Грушевського, Відродження та ін.) у місті Луцьку встановили нові LED-світильники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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