У селі біля Луцька хочуть за 280 тисяч освітлити вулиці





Відкриті торги для пошуку підрядника оголосила Заборольська сільська рада. Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 жовтня, - пише



Очікувана вартість робіт становить 280 тисяч гривень.



За ці кошти заплановано реконструювати зовнішнє освітлення доріг на вулицях Набережній та Дубовій – від КТП-269.



Йдеться про такі роботи: розробка ґрунту, підвішування самонесучих ізольованих проводів на 35 опорах, заземлення, укладання кабелів, встановлення обмежувачів перенапруги, встановлення 25 LED-світильників, пусконалагоджувальні роботи.



Усі роботи хочуть закінчити до 31 грудня 2020 року. Гарантійний термін виконаних робіт становитиме не менше 10 років.



Нагадаємо, на низці вулиць (на вулицях Героїв УПА, Карпенка-Карого, Ветеранів, Наливайка, Січовій, Теремнівській, Потебні та Гнідавській, на проспектах Грушевського, Відродження та ін.) у місті Луцьку встановили нові LED-світильники.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Великий Омеляник Луцького району шукають підрядника для реконструкції електроустановки освітлення доріг.Відкриті торги для пошуку підрядника оголосила Заборольська сільська рада. Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 жовтня, - пише ІА Волинські новини. Очікувана вартість робіт становить 280 тисяч гривень.За ці кошти заплановано реконструювати зовнішнє освітлення доріг на вулицях Набережній та Дубовій – від КТП-269.Йдеться про такі роботи: розробка ґрунту, підвішування самонесучих ізольованих проводів на 35 опорах, заземлення, укладання кабелів, встановлення обмежувачів перенапруги, встановлення 25 LED-світильників, пусконалагоджувальні роботи.Усі роботи хочуть закінчити до 31 грудня 2020 року. Гарантійний термін виконаних робіт становитиме не менше 10 років.Нагадаємо, на низці вулиць (на вулицях Героїв УПА, Карпенка-Карого, Ветеранів, Наливайка, Січовій, Теремнівській, Потебні та Гнідавській, на проспектах Грушевського, Відродження та ін.) у місті Луцьку встановили нові LED-світильники.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію