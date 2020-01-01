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У селі біля Луцька хочуть за 280 тисяч освітлити вулиці

У селі біля Луцька хочуть за 280 тисяч освітлити вулиці
У селі Великий Омеляник Луцького району шукають підрядника для реконструкції електроустановки освітлення доріг.

Відкриті торги для пошуку підрядника оголосила Заборольська сільська рада. Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 жовтня, - пише ІА Волинські новини.

Очікувана вартість робіт становить 280 тисяч гривень.

За ці кошти заплановано реконструювати зовнішнє освітлення доріг на вулицях Набережній та Дубовій – від КТП-269.

Йдеться про такі роботи: розробка ґрунту, підвішування самонесучих ізольованих проводів на 35 опорах, заземлення, укладання кабелів, встановлення обмежувачів перенапруги, встановлення 25 LED-світильників, пусконалагоджувальні роботи.

Усі роботи хочуть закінчити до 31 грудня 2020 року. Гарантійний термін виконаних робіт становитиме не менше 10 років.

Нагадаємо, на низці вулиць (на вулицях Героїв УПА, Карпенка-Карого, Ветеранів, Наливайка, Січовій, Теремнівській, Потебні та Гнідавській, на проспектах Грушевського, Відродження та ін.) у місті Луцьку встановили нові LED-світильники.

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Теги: Волинь, Луцьк, Великий Омеляник
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