Долар і євро знову подорожчали: курс валют у Луцьку на 24 жовтня
Сьогодні, 09:02
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.32, а продаж – 28.45. Євро при купівлі становить – 33.35, продажу – 33.52.
Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.30, продаж – 7.37.
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Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.30, продаж – 7.37.
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