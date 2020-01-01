Долар і євро знову подорожчали: курс валют у Луцьку на 24 жовтня





Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.30, продаж – 7.37.



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