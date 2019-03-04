Лікарня на Волині отримала обладнання, яке дає змогу обстежувати слух у новонароджених одразу в пологовому будинку
24 жовтень, 23:26
Відтепер у Ковельському МТМО можуть проводити обстеження слуху у новонароджених.
Про це інформують на сторінці закладу у facebook.
"Колектив Ковельського МТМО висловлює щиру подяку голові ГС «Українська асоціація носіїв кохлеарних імплантів» Терьошину Максиму Олександровичу, представнику ГС «Українська асоціація носіїв кохлеарних імплантів» у Волинській області Рацькому Юрію Євгенійовичу та Благодійному Фонду «Свічадо» за презентований прилад аудіологічного скринінгу новонароджених, що дає змогу обстеження слуху у новонароджених одразу в пологовому будинку. Це дасть можливість батькам обрати правильний шлях для своєї дитини, а саме - вчасно провести операцію з подальшою слухо-мовною реабілітацією.
Дякуємо за сприяння в наданні висококваліфікованої, якісної допомоги та збереження здоров’я нашого майбутнього", - йдеться в дописі.
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Про це інформують на сторінці закладу у facebook.
"Колектив Ковельського МТМО висловлює щиру подяку голові ГС «Українська асоціація носіїв кохлеарних імплантів» Терьошину Максиму Олександровичу, представнику ГС «Українська асоціація носіїв кохлеарних імплантів» у Волинській області Рацькому Юрію Євгенійовичу та Благодійному Фонду «Свічадо» за презентований прилад аудіологічного скринінгу новонароджених, що дає змогу обстеження слуху у новонароджених одразу в пологовому будинку. Це дасть можливість батькам обрати правильний шлях для своєї дитини, а саме - вчасно провести операцію з подальшою слухо-мовною реабілітацією.
Дякуємо за сприяння в наданні висококваліфікованої, якісної допомоги та збереження здоров’я нашого майбутнього", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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