Лікарня на Волині отримала обладнання, яке дає змогу обстежувати слух у новонароджених одразу в пологовому будинку





Про це інформують на сторінці закладу у



"Колектив Ковельського МТМО висловлює щиру подяку голові ГС «Українська асоціація носіїв кохлеарних імплантів» Терьошину Максиму Олександровичу, представнику ГС «Українська асоціація носіїв кохлеарних імплантів» у Волинській області Рацькому Юрію Євгенійовичу та Благодійному Фонду «Свічадо» за презентований прилад аудіологічного скринінгу новонароджених, що дає змогу обстеження слуху у новонароджених одразу в пологовому будинку. Це дасть можливість батькам обрати правильний шлях для своєї дитини, а саме - вчасно провести операцію з подальшою слухо-мовною реабілітацією.



Дякуємо за сприяння в наданні висококваліфікованої, якісної допомоги та збереження здоров’я нашого майбутнього", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відтепер у Ковельському МТМО можуть проводити обстеження слуху у новонароджених.Про це інформують на сторінці закладу у facebook "Колектив Ковельського МТМО висловлює щиру подяку голові ГС «Українська асоціація носіїв кохлеарних імплантів», представнику ГС «Українська асоціація носіїв кохлеарних імплантів» у Волинській областіта Благодійному Фонду «Свічадо» за презентований прилад аудіологічного скринінгу новонароджених, що дає змогу обстеження слуху у новонароджених одразу в пологовому будинку. Це дасть можливість батькам обрати правильний шлях для своєї дитини, а саме - вчасно провести операцію з подальшою слухо-мовною реабілітацією.Дякуємо за сприяння в наданні висококваліфікованої, якісної допомоги та збереження здоров’я нашого майбутнього", - йдеться в дописі.

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