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Україна і Британія відпрацьовують захист аеродромів за стандартами НАТО

Україна і Британія відпрацьовують захист аеродромів за стандартами НАТО
У Миколаєві за участю українських та британських військових проходять навчання Warrior Watcher-2020.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Основна мета тренувань - ознайомлення з теоретичними основами планування та оцінки ризиків захисту аеродромів і критичних об’єктів інфраструктури за стандартами НАТО, підвищення рівня взаємосумісності між підрозділами Збройних сил України та підрозділами охорони Королівських військово-повітряних сил Великої Британії.

Україна і Британія відпрацьовують захист аеродромів за стандартами НАТО

«Це зовсім різні підходи у плануванні та виконанні завдань щодо організації охорони. Такі тренування будуть не тільки цікавими, а й дуже динамічними, що дозволить запозичити досвід провідних країн світу», - зазначив заступник керівника навчання підполковник Сергій Максименко.

Україна і Британія відпрацьовують захист аеродромів за стандартами НАТО

За словами керівника групи інструкторів ЗС Великої Британії флайт-лейтенанта Бена Хьюітта, для британських інструкторів важливо не тільки проводити тренування для українських колег, а також обмінюватись досвідом та думками.

Україна і Британія відпрацьовують захист аеродромів за стандартами НАТО

Україна і Британія відпрацьовують захист аеродромів за стандартами НАТО
и вже другий рік поспіль приїздимо в Україну й надалі поглиблюємо співпрацю між нашими країнами та дружні зв’язки", - сказав він.

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Теги: Україна, Великобританія, навчання, захист, НАТО
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