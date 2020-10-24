Україна і Британія відпрацьовують захист аеродромів за стандартами НАТО
Сьогодні, 18:52
У Миколаєві за участю українських та британських військових проходять навчання Warrior Watcher-2020.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони.
Основна мета тренувань - ознайомлення з теоретичними основами планування та оцінки ризиків захисту аеродромів і критичних об’єктів інфраструктури за стандартами НАТО, підвищення рівня взаємосумісності між підрозділами Збройних сил України та підрозділами охорони Королівських військово-повітряних сил Великої Британії.
«Це зовсім різні підходи у плануванні та виконанні завдань щодо організації охорони. Такі тренування будуть не тільки цікавими, а й дуже динамічними, що дозволить запозичити досвід провідних країн світу», - зазначив заступник керівника навчання підполковник Сергій Максименко.
За словами керівника групи інструкторів ЗС Великої Британії флайт-лейтенанта Бена Хьюітта, для британських інструкторів важливо не тільки проводити тренування для українських колег, а також обмінюватись досвідом та думками.
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Про це йдеться у повідомленні Міноборони.
Основна мета тренувань - ознайомлення з теоретичними основами планування та оцінки ризиків захисту аеродромів і критичних об’єктів інфраструктури за стандартами НАТО, підвищення рівня взаємосумісності між підрозділами Збройних сил України та підрозділами охорони Королівських військово-повітряних сил Великої Британії.
«Це зовсім різні підходи у плануванні та виконанні завдань щодо організації охорони. Такі тренування будуть не тільки цікавими, а й дуже динамічними, що дозволить запозичити досвід провідних країн світу», - зазначив заступник керівника навчання підполковник Сергій Максименко.
За словами керівника групи інструкторів ЗС Великої Британії флайт-лейтенанта Бена Хьюітта, для британських інструкторів важливо не тільки проводити тренування для українських колег, а також обмінюватись досвідом та думками.
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