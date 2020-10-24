Україна і Британія відпрацьовують захист аеродромів за стандартами НАТО





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Основна мета тренувань - ознайомлення з теоретичними основами планування та оцінки ризиків захисту аеродромів і критичних об’єктів інфраструктури за стандартами НАТО, підвищення рівня взаємосумісності між підрозділами Збройних сил України та підрозділами охорони Королівських військово-повітряних сил Великої Британії.





«Це зовсім різні підходи у плануванні та виконанні завдань щодо організації охорони. Такі тренування будуть не тільки цікавими, а й дуже динамічними, що дозволить запозичити досвід провідних країн світу», - зазначив заступник керівника навчання підполковник Сергій Максименко.





За словами керівника групи інструкторів ЗС Великої Британії флайт-лейтенанта Бена Хьюітта, для британських інструкторів важливо не тільки проводити тренування для українських колег, а також обмінюватись досвідом та думками.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Миколаєві за участю українських та британських військових проходять навчання Warrior Watcher-2020.Про це йдеться у повідомленні Міноборони Основна мета тренувань - ознайомлення з теоретичними основами планування та оцінки ризиків захисту аеродромів і критичних об’єктів інфраструктури за стандартами НАТО, підвищення рівня взаємосумісності між підрозділами Збройних сил України та підрозділами охорони Королівських військово-повітряних сил Великої Британії.«Це зовсім різні підходи у плануванні та виконанні завдань щодо організації охорони. Такі тренування будуть не тільки цікавими, а й дуже динамічними, що дозволить запозичити досвід провідних країн світу», - зазначив заступник керівника навчання підполковникЗа словами керівника групи інструкторів ЗС Великої Британії флайт-лейтенанта, для британських інструкторів важливо не тільки проводити тренування для українських колег, а також обмінюватись досвідом та думками.и вже другий рік поспіль приїздимо в Україну й надалі поглиблюємо співпрацю між нашими країнами та дружні зв’язки", - сказав він.

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