Стало відомо, чому на місцевих виборах 25 жовтня була низька явка





Про це йдеться у даних опитування, - пише



Серед головних причин, як пояснили самі громадяни, був стан здоров’я (20%), неможливість потрапити на дільницю через прописку (19%), зайнятість (15%).



Крім того, 14% опитаних зазначили, що вони не знали, за кого голосувати. Для 12% вибори були нецікаві, 10% відмовилися від голосування через пандемію.



Водночас, якби була можливість голосувати електронно, з дому, то 46% з тих, хто не голосував на місцевих виборах, таки проголосували б сьогодні, 13% – 50/50, 14% – можливо і 25% – не голосували б.



63% громадян, які не прийшли на вибори, відповіли, що відчувають розчарування щодо ситуації в країні, тоді як 32% навпаки – відчувають надію.



Станом на 22:00 25 жовтня, згідно з даними ЦВК, явка на місцевих виборах становила 36,98 %







Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/sociologi-nazvali-prichini-nizkoji-yavki-na-viborah-rozcharuvannya-i-stan-zdorov-ya-novini-ukrajini-11194640.html

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Експерти з соціологічної групи Рейтинг окреслили основні причини масової неявки українців на виборчі дільниці своїх міст 25 жовтня.Про це йдеться у даних опитування, - пише Уніан. Серед головних причин, як пояснили самі громадяни, був стан здоров’я (20%), неможливість потрапити на дільницю через прописку (19%), зайнятість (15%).Крім того, 14% опитаних зазначили, що вони не знали, за кого голосувати. Для 12% вибори були нецікаві, 10% відмовилися від голосування через пандемію.Водночас, якби була можливість голосувати електронно, з дому, то 46% з тих, хто не голосував на місцевих виборах, таки проголосували б сьогодні, 13% – 50/50, 14% – можливо і 25% – не голосували б.63% громадян, які не прийшли на вибори, відповіли, що відчувають розчарування щодо ситуації в країні, тоді як 32% навпаки – відчувають надію.Станом на 22:00 25 жовтня, згідно з даними ЦВК, явка на місцевих виборах становила 36,98 %Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/sociologi-nazvali-prichini-nizkoji-yavki-na-viborah-rozcharuvannya-i-stan-zdorov-ya-novini-ukrajini-11194640.html

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