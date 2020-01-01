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Стало відомо, чому на місцевих виборах 25 жовтня була низька явка

Стало відомо, чому на місцевих виборах 25 жовтня була низька явка
Експерти з соціологічної групи Рейтинг окреслили основні причини масової неявки українців на виборчі дільниці своїх міст 25 жовтня.

Про це йдеться у даних опитування, - пише Уніан.

Серед головних причин, як пояснили самі громадяни, був стан здоров’я (20%), неможливість потрапити на дільницю через прописку (19%), зайнятість (15%).

Крім того, 14% опитаних зазначили, що вони не знали, за кого голосувати. Для 12% вибори були нецікаві, 10% відмовилися від голосування через пандемію.

Водночас, якби була можливість голосувати електронно, з дому, то 46% з тих, хто не голосував на місцевих виборах, таки проголосували б сьогодні, 13% – 50/50, 14% – можливо і 25% – не голосували б.

63% громадян, які не прийшли на вибори, відповіли, що відчувають розчарування щодо ситуації в країні, тоді як 32% навпаки – відчувають надію.

Станом на 22:00 25 жовтня, згідно з даними ЦВК, явка на місцевих виборах становила 36,98 %



Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/sociologi-nazvali-prichini-nizkoji-yavki-na-viborah-rozcharuvannya-i-stan-zdorov-ya-novini-ukrajini-11194640.html

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Теги: вибори, низька явка
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Коментарі 2
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Вибори вважати такими,що не відбулися. 63% громадян не двіряють теперішній владі і не вірять,що ситуація в державі зміниться на краще з новообраною місцевою владою.Дожилися!!!!!!! Незабаром повна рутина!!!!!!!
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Владою в Україні є народ.Не ходите на вибори,то живіть і далі в ла...вибір є ЗАВЖДИ.
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