Стало відомо, чому на місцевих виборах 25 жовтня була низька явка
Сьогодні, 09:26
Експерти з соціологічної групи Рейтинг окреслили основні причини масової неявки українців на виборчі дільниці своїх міст 25 жовтня.
Про це йдеться у даних опитування, - пише Уніан.
Серед головних причин, як пояснили самі громадяни, був стан здоров’я (20%), неможливість потрапити на дільницю через прописку (19%), зайнятість (15%).
Крім того, 14% опитаних зазначили, що вони не знали, за кого голосувати. Для 12% вибори були нецікаві, 10% відмовилися від голосування через пандемію.
Водночас, якби була можливість голосувати електронно, з дому, то 46% з тих, хто не голосував на місцевих виборах, таки проголосували б сьогодні, 13% – 50/50, 14% – можливо і 25% – не голосували б.
63% громадян, які не прийшли на вибори, відповіли, що відчувають розчарування щодо ситуації в країні, тоді як 32% навпаки – відчувають надію.
Станом на 22:00 25 жовтня, згідно з даними ЦВК, явка на місцевих виборах становила 36,98 %
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/sociologi-nazvali-prichini-nizkoji-yavki-na-viborah-rozcharuvannya-i-stan-zdorov-ya-novini-ukrajini-11194640.html
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Про це йдеться у даних опитування, - пише Уніан.
Серед головних причин, як пояснили самі громадяни, був стан здоров’я (20%), неможливість потрапити на дільницю через прописку (19%), зайнятість (15%).
Крім того, 14% опитаних зазначили, що вони не знали, за кого голосувати. Для 12% вибори були нецікаві, 10% відмовилися від голосування через пандемію.
Водночас, якби була можливість голосувати електронно, з дому, то 46% з тих, хто не голосував на місцевих виборах, таки проголосували б сьогодні, 13% – 50/50, 14% – можливо і 25% – не голосували б.
63% громадян, які не прийшли на вибори, відповіли, що відчувають розчарування щодо ситуації в країні, тоді як 32% навпаки – відчувають надію.
Станом на 22:00 25 жовтня, згідно з даними ЦВК, явка на місцевих виборах становила 36,98 %
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/sociologi-nazvali-prichini-nizkoji-yavki-na-viborah-rozcharuvannya-i-stan-zdorov-ya-novini-ukrajini-11194640.html
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Коментарі 2
Вибори вважати такими,що не відбулися. 63% громадян не двіряють теперішній владі і не вірять,що ситуація в державі зміниться на краще з новообраною місцевою владою.Дожилися!!!!!!! Незабаром повна рутина!!!!!!!
Владою в Україні є народ.Не ходите на вибори,то живіть і далі в ла...вибір є ЗАВЖДИ.
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