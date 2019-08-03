Без Лесі Українки та зі старим ЦУМом: показали ретрофото центру Луцька





Фотографією поділився Віктор Чухрай у фейсбуці.



На фото можна розгледіти тогочасний транспорт та будівлі, зокрема й Центральний універмаг міста.



"Так будувалось наше місто...Лесі Українки ще й немає, будується лише п'єдестал, ялинки навпроти ЦУМу ще такі манюні, а про автомобільні корки ми і не знали", - підписав світлину автор.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували світлину, зроблену у центрі Луцька у 70-х роках.Фотографією поділивсяу фейсбуці.На фото можна розгледіти тогочасний транспорт та будівлі, зокрема й Центральний універмаг міста."Так будувалось наше місто...Лесі Українки ще й немає, будується лише п'єдестал, ялинки навпроти ЦУМу ще такі манюні, а про автомобільні корки ми і не знали", - підписав світлину автор.

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