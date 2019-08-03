Без Лесі Українки та зі старим ЦУМом: показали ретрофото центру Луцька
Сьогодні, 17:40
У мережі опублікували світлину, зроблену у центрі Луцька у 70-х роках.
Фотографією поділився Віктор Чухрай у фейсбуці.
На фото можна розгледіти тогочасний транспорт та будівлі, зокрема й Центральний універмаг міста.
"Так будувалось наше місто...Лесі Українки ще й немає, будується лише п'єдестал, ялинки навпроти ЦУМу ще такі манюні, а про автомобільні корки ми і не знали", - підписав світлину автор.
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Фотографією поділився Віктор Чухрай у фейсбуці.
На фото можна розгледіти тогочасний транспорт та будівлі, зокрема й Центральний універмаг міста.
"Так будувалось наше місто...Лесі Українки ще й немає, будується лише п'єдестал, ялинки навпроти ЦУМу ще такі манюні, а про автомобільні корки ми і не знали", - підписав світлину автор.
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