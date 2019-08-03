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Без Лесі Українки та зі старим ЦУМом: показали ретрофото центру Луцька

Без Лесі Українки та зі старим ЦУМом: показали ретрофото центру Луцька
У мережі опублікували світлину, зроблену у центрі Луцька у 70-х роках.

Фотографією поділився Віктор Чухрай у фейсбуці.

На фото можна розгледіти тогочасний транспорт та будівлі, зокрема й Центральний універмаг міста.

"Так будувалось наше місто...Лесі Українки ще й немає, будується лише п'єдестал, ялинки навпроти ЦУМу ще такі манюні, а про автомобільні корки ми і не знали", - підписав світлину автор.

Без Лесі Українки та зі старим ЦУМом: показали ретрофото центру Луцька



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Теги: ретрофото, центр, Луцьк
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