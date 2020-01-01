Розповіли про стан чоловіка, який випав з вікна готелю на Волині





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Чоловік був госпіталізований у КП «Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання» каретою швидкої, де йому надали необхідну медичну допомогу та проводять лікування.



Як повідомлялося раніше,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік, який 24 жовтня у Володимирі-Волинському випав з вікна 4 поверху готелю «Волинь», отримав перелом поперекового хребця 2-го ступеню, садна та забої. Постраждалий - 29-річний житель Києва.Про це стало відом о з власних джерел.Чоловік був госпіталізований у КП «Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання» каретою швидкої, де йому надали необхідну медичну допомогу та проводять лікування.Як повідомлялося раніше, чоловік потягнувся за штанами, що, ймовірно, висіли за балконом, і впав на дах першого поверху добудови знизу під готелем. З даху постраждалого забирали рятувальники, які передали його медикам.

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