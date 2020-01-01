Розповіли про стан чоловіка, який випав з вікна готелю на Волині
Сьогодні, 11:03
Чоловік, який 24 жовтня у Володимирі-Волинському випав з вікна 4 поверху готелю «Волинь», отримав перелом поперекового хребця 2-го ступеню, садна та забої. Постраждалий - 29-річний житель Києва.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Чоловік був госпіталізований у КП «Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання» каретою швидкої, де йому надали необхідну медичну допомогу та проводять лікування.
Як повідомлялося раніше, чоловік потягнувся за штанами, що, ймовірно, висіли за балконом, і впав на дах першого поверху добудови знизу під готелем. З даху постраждалого забирали рятувальники, які передали його медикам.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Чоловік був госпіталізований у КП «Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання» каретою швидкої, де йому надали необхідну медичну допомогу та проводять лікування.
Як повідомлялося раніше, чоловік потягнувся за штанами, що, ймовірно, висіли за балконом, і впав на дах першого поверху добудови знизу під готелем. З даху постраждалого забирали рятувальники, які передали його медикам.
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