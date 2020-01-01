У Луцьку мам, які виховують дітей з інвалідністю, запросили на арт-терапію





Про це повідомляють на сайті



Проект презентувала начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ліна Галан, яка зазначила, що мами дітей з інвалідністю такі самі жінки, як і інші. Зі своїми радостями, щастям, емоціями і проблемами. Просто проблем і викликів перед ними постає набагато більше. Але кожна мама, кожна жінка має право бути щасливою, успішною, реалізованою у суспільстві. Просто іноді треба допомогти і підставити плече.



Проект має на меті допомогти жінкам, які виховують дітей з інвалідністю та стикаються з великою кількістю соціальних проблем. Під тиском щоденних зобов’язань та обставин здебільшого жінки відмовляються від власних амбіцій та право на соціально активне життя, віддаючи всі свої ресурси на реалізацію себе тільки в одній соціальній ролі - матері.



В рамках проекту передбачили щотижневі зустрічі з мамами, які будуть проходити у різних форматах з різнити фахівцями.



Презентаційна зустріч відбулася у форматі арт-терапевтичної групи під керівництвом психолога, арт-терапевта Олени Солоненко. За допомогою метафоричних асоціативних карт учасниці вчились виражати свої почуття, ділилися переживаннями, відкривали для себе свій внутрішній світ. На завершення мами малювали кита в техніці штампування та обговорювали значення кольорів. Такі зустрічі дозволяють краще пізнати себе та свої емоції, віднайти власні ресурси та розкрити свій потенціал, зняти емоційну напругу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку стартував соціальний проект управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради «Група психологічної допомоги та взаємопідтримки для мам, які виховують дітей з інвалідністю».Про це повідомляють на сайті Луцької міськради Проект презентувала начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, яка зазначила, що мами дітей з інвалідністю такі самі жінки, як і інші. Зі своїми радостями, щастям, емоціями і проблемами. Просто проблем і викликів перед ними постає набагато більше. Але кожна мама, кожна жінка має право бути щасливою, успішною, реалізованою у суспільстві. Просто іноді треба допомогти і підставити плече.Проект має на меті допомогти жінкам, які виховують дітей з інвалідністю та стикаються з великою кількістю соціальних проблем. Під тиском щоденних зобов’язань та обставин здебільшого жінки відмовляються від власних амбіцій та право на соціально активне життя, віддаючи всі свої ресурси на реалізацію себе тільки в одній соціальній ролі - матері.В рамках проекту передбачили щотижневі зустрічі з мамами, які будуть проходити у різних форматах з різнити фахівцями.Презентаційна зустріч відбулася у форматі арт-терапевтичної групи під керівництвом психолога, арт-терапевта. За допомогою метафоричних асоціативних карт учасниці вчились виражати свої почуття, ділилися переживаннями, відкривали для себе свій внутрішній світ. На завершення мами малювали кита в техніці штампування та обговорювали значення кольорів. Такі зустрічі дозволяють краще пізнати себе та свої емоції, віднайти власні ресурси та розкрити свій потенціал, зняти емоційну напругу.

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