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У Луцьку мам, які виховують дітей з інвалідністю, запросили на арт-терапію

У Луцьку мам, які виховують дітей з інвалідністю, запросили на арт-терапію
У Луцьку стартував соціальний проект управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради «Група психологічної допомоги та взаємопідтримки для мам, які виховують дітей з інвалідністю».

Про це повідомляють на сайті Луцької міськради.

Проект презентувала начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ліна Галан, яка зазначила, що мами дітей з інвалідністю такі самі жінки, як і інші. Зі своїми радостями, щастям, емоціями і проблемами. Просто проблем і викликів перед ними постає набагато більше. Але кожна мама, кожна жінка має право бути щасливою, успішною, реалізованою у суспільстві. Просто іноді треба допомогти і підставити плече.

Проект має на меті допомогти жінкам, які виховують дітей з інвалідністю та стикаються з великою кількістю соціальних проблем. Під тиском щоденних зобов’язань та обставин здебільшого жінки відмовляються від власних амбіцій та право на соціально активне життя, віддаючи всі свої ресурси на реалізацію себе тільки в одній соціальній ролі - матері.

В рамках проекту передбачили щотижневі зустрічі з мамами, які будуть проходити у різних форматах з різнити фахівцями.

Презентаційна зустріч відбулася у форматі арт-терапевтичної групи під керівництвом психолога, арт-терапевта Олени Солоненко. За допомогою метафоричних асоціативних карт учасниці вчились виражати свої почуття, ділилися переживаннями, відкривали для себе свій внутрішній світ. На завершення мами малювали кита в техніці штампування та обговорювали значення кольорів. Такі зустрічі дозволяють краще пізнати себе та свої емоції, віднайти власні ресурси та розкрити свій потенціал, зняти емоційну напругу.

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Теги: арт-терапія, мама, психолог, підтримка
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