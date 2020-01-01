Члени виборчої комісії потрапили у смертельну аварію на Київщині





Автопригода за участю легкового автомобілю та вантажівки сталась вчора, 26 жовтня, близько 14.30 години,



На місці події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції, працівники Слідчого управління поліції Київщини.



Попередньо встановили, що водій автомобілю «Daewoo» не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зітнувся з вантажівкою «ЗІЛ».



Від отриманих травм 62-річна пасажирка легковика загинула на місці пригоди, а 44-річного водія цієї ж автівки доправлено до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.



Встановили, що вони є членами територіальної виборчої комісії.



За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Немішаєво-Козинці, що у Бородянському районі, сталася смертельна аварії за участю членів виборчої комісії.Автопригода за участю легкового автомобілю та вантажівки сталась вчора, 26 жовтня, близько 14.30 години, повідомляє поліція Київської області.На місці події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції, працівники Слідчого управління поліції Київщини.Попередньо встановили, що водій автомобілю «Daewoo» не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зітнувся з вантажівкою «ЗІЛ».Від отриманих травм 62-річна пасажирка легковика загинула на місці пригоди, а 44-річного водія цієї ж автівки доправлено до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.Встановили, що вони є членами територіальної виборчої комісії.За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події.

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