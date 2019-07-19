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У луцьке СІЗО передали майже 300 книг

У луцьке СІЗО передали майже 300 книг
Приблизно 300 книг передали особам, які утримуються у луцькому СІЗО.

Передача книг відбулася під час зустрічі регіонального представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області Любові Сітовської, представників ДУ «Луцький слідчий ізолятор» та директора обласної державної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки Людмили Стасюк, інформує Офіс Омбудсмана України.

Це близько 300 книг з обмінного фонду бібліотеки: твори художньої, історичної, документальної, психологічної літератури.

Ініціювала передачу книг регіональний представник Уповноваженого у Волинській області, оскільки під час чергового моніторингового візиту до Луцького слідчого ізолятора у квітні 2020 року до неї надходили усні звернення від ув’язнених щодо отримання доступу до суспільно важливої інформації та поповнення фонду бібліотеки ізолятора.

«Правила внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України передбачає низку прав для ув'язнених і засуджених, що мають бути реалізовані за допомогою посередництва керівництва слідчого ізолятора. Серед таких прав — право користуватися телевізорами (не більше одного в камері), газетами та книгами з бібліотеки слідчого ізолятора. Це ті права, що допомагають ув’язненому та засудженому не втрачати зв'язок з суспільством», - зазначила Любов Сітовська.

Учасники зустрічі також обговорили проведення спільних проектів, семінарів, круглих столів, зустрічей та інших комунікаційних заходів, спрямованих на утвердження верховенства права та посилення гарантій прав і свобод людини.

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Теги: Луцьке СІЗО, книги, бібліотека
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