У Києві автобус в'їхав у натовп людей, є загиблий. ФОТО18+





Жахлива аварія трапилася у Києві сьогодні ввечері. Неподалік станції метро " Видубичі" автобус вилетів на зупинку та збив людей, - повідомляє



Наразі відомо, що одна людина загинула, двоє зазнали травм.



На місці події працює швидка та поліція.



Попередня версія трагедії - у водія відмовили гальма. Втім остаточну причину ДТП наразі з'ясовує слідчо-оперативна група





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві автобус в'їхав у натовп людей, які стояли на зупинці. Внаслідок аварії загинув чоловік.Жахлива аварія трапилася у Києві сьогодні ввечері. Неподалік станції метро " Видубичі" автобус вилетів на зупинку та збив людей, - повідомляє "Магнолія ТВ" Наразі відомо, що одна людина загинула, двоє зазнали травм.На місці події працює швидка та поліція.Попередня версія трагедії - у водія відмовили гальма. Втім остаточну причину ДТП наразі з'ясовує слідчо-оперативна група

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