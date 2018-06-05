У Києві автобус в'їхав у натовп людей, є загиблий. ФОТО18+
Сьогодні, 20:36
У Києві автобус в'їхав у натовп людей, які стояли на зупинці. Внаслідок аварії загинув чоловік.
Жахлива аварія трапилася у Києві сьогодні ввечері. Неподалік станції метро " Видубичі" автобус вилетів на зупинку та збив людей, - повідомляє "Магнолія ТВ"
Наразі відомо, що одна людина загинула, двоє зазнали травм.
На місці події працює швидка та поліція.
Попередня версія трагедії - у водія відмовили гальма. Втім остаточну причину ДТП наразі з'ясовує слідчо-оперативна група
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Жахлива аварія трапилася у Києві сьогодні ввечері. Неподалік станції метро " Видубичі" автобус вилетів на зупинку та збив людей, - повідомляє "Магнолія ТВ"
Наразі відомо, що одна людина загинула, двоє зазнали травм.
На місці події працює швидка та поліція.
Попередня версія трагедії - у водія відмовили гальма. Втім остаточну причину ДТП наразі з'ясовує слідчо-оперативна група
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