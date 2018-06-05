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У Києві автобус в'їхав у натовп людей, є загиблий. ФОТО18+

У Києві автобус в'їхав у натовп людей, є загиблий. ФОТО18+
У Києві автобус в'їхав у натовп людей, які стояли на зупинці. Внаслідок аварії загинув чоловік.

Жахлива аварія трапилася у Києві сьогодні ввечері. Неподалік станції метро " Видубичі" автобус вилетів на зупинку та збив людей, - повідомляє "Магнолія ТВ"

Наразі відомо, що одна людина загинула, двоє зазнали травм.

На місці події працює швидка та поліція.

Попередня версія трагедії - у водія відмовили гальма. Втім остаточну причину ДТП наразі з'ясовує слідчо-оперативна група


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Теги: Київ, трагедія, смерть
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