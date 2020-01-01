В Україні відновили доступ до е-декларацій





Про це повідомляє



У НАЗК зазначають, що Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні, ініційованому Президентом, прийняв розпорядження, яке зобов’язало Нацагентство забезпечити відкритий цілодобовий доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій.



«На виконання Розпорядження НАЗК поновило публічний доступ до Реєстру за посиланням public.nazk.gov.ua», - ідеться у повідомленні.







Указується, що прийняте рішення дозволить НАЗК проводити спеціальні перевірки та розблокує призначення керівників в органи влади та місцевого самоврядування.



«Це перший крок до відновлення ефективної системи запобігання корупції в Україні. Це важливий сигнал від Президента та уряду, що попри намагання Конституційного Суду узурпувати владу в країні, антикорупційна система не має бути зруйнована на догоду ворогам України», – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.



Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний Суд визнав



Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.



28 жовтня НАЗК на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій. в Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох із них ознаки декларування недостовірної інформації.



29 жовтня Володимир Зеленський оголосив про скликання термінового закритого засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці й обороні країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На виконання рішення уряду Національне агентство з питань запобігання корупції знову відкрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на НАЗК У НАЗК зазначають, що Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні, ініційованому Президентом, прийняв розпорядження, яке зобов’язало Нацагентство забезпечити відкритий цілодобовий доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій.«На виконання Розпорядження НАЗК поновило публічний доступ до Реєстру за посиланням public.nazk.gov.ua», - ідеться у повідомленні.Указується, що прийняте рішення дозволить НАЗК проводити спеціальні перевірки та розблокує призначення керівників в органи влади та місцевого самоврядування.«Це перший крок до відновлення ефективної системи запобігання корупції в Україні. Це важливий сигнал від Президента та уряду, що попри намагання Конституційного Суду узурпувати владу в країні, антикорупційна система не має бути зруйнована на догоду ворогам України», – зазначив голова НАЗКНагадаємо, що 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.28 жовтня НАЗК на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій. в Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох із них ознаки декларування недостовірної інформації.29 жовтняоголосив про скликання термінового закритого засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці й обороні країни.

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