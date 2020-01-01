Яка ситуація з грипом та ГРВІ на Волині
Сьогодні, 11:45
На сьогодні на Волині рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищує багаторічний показник, що характерний для цієї пори року, та наближається до епідемічного порогу.
Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Впродовж минулого тижня гострими респіраторними вірусними інфекціями в області захворіло понад 5,4 тисячі волинян, що на 850 осіб більше ніж попереднього тижня.
Із числа хворих понад 2 тисячі – це діти до 17 років (38%). Кількість госпіталізованих з приводу ГРВІ становить 147 осіб (2,7% від захворілих, із них 14% - діти).
З початку епідемічного сезону (28 вересня) гострими респіраторними вірусними інфекціями вже перехворіло понад 18,4 тисячі мешканців області.
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Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Впродовж минулого тижня гострими респіраторними вірусними інфекціями в області захворіло понад 5,4 тисячі волинян, що на 850 осіб більше ніж попереднього тижня.
Із числа хворих понад 2 тисячі – це діти до 17 років (38%). Кількість госпіталізованих з приводу ГРВІ становить 147 осіб (2,7% від захворілих, із них 14% - діти).
З початку епідемічного сезону (28 вересня) гострими респіраторними вірусними інфекціями вже перехворіло понад 18,4 тисячі мешканців області.
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