«Це визначальна подія»: Степан Івахів привітав Ірину Вахович з перемогою на виборах ректора ЛНТУ

Степан Івахів привітав Ірину Вахович з перемогою на виборах ректора вишу, яку вона здобула учора, 29 жовтня, у другому турі.



Допис зі словами привітання він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.



За словами Степана Івахіва, перемога Ірини Вахович – заслужена, а для усього університету – це визначальна подія.



«Я вважаю цей вибір справедливим та обґрунтованим. Переконаний, що ЛНТУ під керівництвом Ірини Михайлівни буде працювати над поставленими завданнями ще більш активно та злагоджено. Зі свого боку зауважу, що я та мої колеги, члени наглядової ради ЛНТУ, продовжимо працювати над вдосконаленням та розвитком ЛНТУ, провідного університету Волині. Я впевнений, що разом з новим ректором університету, робота в цьому напрямку стане більш системною та ефективною», – написав Степан Івахів.



Нагадаємо, вибори ректора Луцького національного технічного університету відбулися у два тури. За результатами першого, який провели 22 жовтня, Петро Савчук, якого у першому турі підтримало 39,98% виборців.



За підсумками вчорашнього голосування, І



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народний депутат України, голова наглядової ради Луцького національного університетупривітав Ірину Вахович з перемогою на виборах ректора вишу, яку вона здобула учора, 29 жовтня, у другому турі.Допис зі словами привітання він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.За словами Степана Івахіва, перемога Ірини Вахович – заслужена, а для усього університету – це визначальна подія.«Я вважаю цей вибір справедливим та обґрунтованим. Переконаний, що ЛНТУ під керівництвом Ірини Михайлівни буде працювати над поставленими завданнями ще більш активно та злагоджено. Зі свого боку зауважу, що я та мої колеги, члени наглядової ради ЛНТУ, продовжимо працювати над вдосконаленням та розвитком ЛНТУ, провідного університету Волині. Я впевнений, що разом з новим ректором університету, робота в цьому напрямку стане більш системною та ефективною», – написав Степан Івахів.Нагадаємо, вибори ректора Луцького національного технічного університету відбулися у два тури. За результатами першого, який провели 22 жовтня, жоден із чотирьох претендентів на посаду не набрав більше 50% голосів. Натомість у другий тур вийшли Ірина Вахович, що здобула 46,16% підтримки та тоді ще чинний ректор, якого у першому турі підтримало 39,98% виборців.За підсумками вчорашнього голосування, І рина Вахович здобула перемогу із результатом у 58,65% голосів підтримки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію