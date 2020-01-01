«Це визначальна подія»: Степан Івахів привітав Ірину Вахович з перемогою на виборах ректора ЛНТУ
Сьогодні, 13:12
Народний депутат України, голова наглядової ради Луцького національного університету Степан Івахів привітав Ірину Вахович з перемогою на виборах ректора вишу, яку вона здобула учора, 29 жовтня, у другому турі.
Допис зі словами привітання він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.
За словами Степана Івахіва, перемога Ірини Вахович – заслужена, а для усього університету – це визначальна подія.
«Я вважаю цей вибір справедливим та обґрунтованим. Переконаний, що ЛНТУ під керівництвом Ірини Михайлівни буде працювати над поставленими завданнями ще більш активно та злагоджено. Зі свого боку зауважу, що я та мої колеги, члени наглядової ради ЛНТУ, продовжимо працювати над вдосконаленням та розвитком ЛНТУ, провідного університету Волині. Я впевнений, що разом з новим ректором університету, робота в цьому напрямку стане більш системною та ефективною», – написав Степан Івахів.
Нагадаємо, вибори ректора Луцького національного технічного університету відбулися у два тури. За результатами першого, який провели 22 жовтня, жоден із чотирьох претендентів на посаду не набрав більше 50% голосів. Натомість у другий тур вийшли Ірина Вахович, що здобула 46,16% підтримки та тоді ще чинний ректор Петро Савчук, якого у першому турі підтримало 39,98% виборців.
За підсумками вчорашнього голосування, Ірина Вахович здобула перемогу із результатом у 58,65% голосів підтримки.
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Допис зі словами привітання він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.
За словами Степана Івахіва, перемога Ірини Вахович – заслужена, а для усього університету – це визначальна подія.
«Я вважаю цей вибір справедливим та обґрунтованим. Переконаний, що ЛНТУ під керівництвом Ірини Михайлівни буде працювати над поставленими завданнями ще більш активно та злагоджено. Зі свого боку зауважу, що я та мої колеги, члени наглядової ради ЛНТУ, продовжимо працювати над вдосконаленням та розвитком ЛНТУ, провідного університету Волині. Я впевнений, що разом з новим ректором університету, робота в цьому напрямку стане більш системною та ефективною», – написав Степан Івахів.
Нагадаємо, вибори ректора Луцького національного технічного університету відбулися у два тури. За результатами першого, який провели 22 жовтня, жоден із чотирьох претендентів на посаду не набрав більше 50% голосів. Натомість у другий тур вийшли Ірина Вахович, що здобула 46,16% підтримки та тоді ще чинний ректор Петро Савчук, якого у першому турі підтримало 39,98% виборців.
За підсумками вчорашнього голосування, Ірина Вахович здобула перемогу із результатом у 58,65% голосів підтримки.
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